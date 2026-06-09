Archives nationales du Burkina : 72 heures pour découvrir la mémoire collective d’une nation

La direction générale des Archives nationales du Burkina Faso a lancé, le mardi 9 juin 2026 à Ouagadougou, ses journées portes ouvertes, et ce, dans le cadre des activités de la célébration de la semaine internationale des archives.

A l’occasion de la semaine internationale des archives, les Archives nationales du Burkina Faso s’ouvrent au grand public. Le lancement de ses Journées portes ouvertes (JPO) a été fait par le ministre secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré, mardi 9 juin 2026 à Ouagadougou.

Pendant 72 heures, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir le patrimoine burkinabè à travers une exposition photo consacrée aux personnalités ayant marqué l’histoire du pays des Hommes intègres. Des visites guidées permettront au public de connaitre les missions des Archives nationales, les techniques de conservation documentaire et trésors archivistiques. En outre, une conférence publique sur l’importance des archives a été animée.

La directrice générale par intérim des Archives nationales du Burkina Faso, Marie Jeanne Diasso, a indiqué que la semaine internationale des archives célébrée cette année sur le thème « Archives pour la justice : droits, mémoire et avenir », constitue une occasion pour mettre en lumière leur rôle essentiel dans la préservation de la mémoire collective d’un pays et dans la sauvegarde du patrimoine documentaire. Elle a souhaité que ces journées puissent permettre aux Burkinabè de mieux appréhender la richesse et la quintessence des archives dans leur vie quotidienne et dans la construction de l’identité culturelle collective.

Le ministre secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré, a salué la tenue des JPO des Archives nationales qui, pour la première fois, offre l’occasion au public de découvrir le parcours riche et inspirant du Burkina. Il a salué le processus de modernisation des archives entamé par la direction générale. Pour lui, les efforts engagés par le président du Faso pour la numérisation des fonds documentaires, pour la formation des archivistes et la réhabilitation des infrastructures s’inscrivent dans la dynamique révolutionnaire. « La construction d’une nation souveraine passe impérativement par la maitrise de son patrimoine documentaire », a-t-il laissé entendre. C’est pourquoi, il a appelé les chercheurs et historiens à investir les fonds documentaires pour révéler au monde la richesse de l’histoire du Burkina Faso. « Aux citoyens et surtout aux jeunes ! Venez lire et prendre conscience que votre identité, vos droits, votre dignité sont inscrits dans ces pages », a-t-il lancé. Le secrétaire général a enfin invité les institutions partenaires à accompagner le chantier de modernisation des archives car, a-t-il dit : « la mémoire de l’Afrique est aussi un bien de l’humanité ».

Adama SEDGO