Initiative présidentielle pour la santé:Le Camarade Ministre Directeur de cabinet satisfait du taux de réalisation des chantiers des Centres Médicaux Communaux (CMC) dans la région du Kadiogo

Le Camarade Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MÉDAH, accompagné du Ministre de la Santé, Camarade Lucien Robert Jean-Claude KARGOUGOU et du Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle pour la Santé (IPS), Camarade Drissa TRAORÉ, a visité le mardi 9 juin, les chantiers de construction des Centres médicaux communaux (CMC) dans la région du Kadiogo. Il s’agit de constater le niveau d’avancement des travaux.

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‎Sur les 4 sites visités (Bassinko, Pabré, Gampèla et Nagrin), le Camarade Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des travaux sur l’ensemble des chantiers, évalué entre 70% et 75%.

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« Nous avons visité nos Centres médicaux communaux et nous repartons très satisfaits de la tendance générale des travaux que nous avons observée », a indiqué le Camarade Ministre Directeur de cabinet à l’issue de la visite.

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‎« Le suivi était vraiment très rigoureux (…) et le rythme, très accéléré. », a expliqué le Camarade Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle pour la Santé, Drissa TRAORÉ ; d’où ce niveau de réalisation avancé.