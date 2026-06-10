Alors que le Parti communiste chinois (PCC) célèbre ses 105 ans, la jeunesse chinoise incarne le dynamisme d’une époque nouvelle. L’esprit révolutionnaire et l’identité des origines, forgés au fil d’un siècle de luttes, constituent le souffle vital transmis de génération en génération. Loin de s’effacer, ce patrimoine historique revêt aujourd’hui, entre les mains des jeunes, une vitalité toute nouvelle.

Des percées technologiques au service de l’autonomie

Sur le front scientifique, les jeunes chercheurs reprennent le flambeau pour transformer l’esprit révolutionnaire en innovations concrètes. Face aux verrous technologiques mondiaux, la Chine mise sur l’innovation indépendante pour s’en affranchir.

Un tournant stratégique a été franchi en mai 2026 avec la proposition de la loi Tau (τ) par le groupe Huawei. Rompant avec les limites de la loi de Moore, cette nouvelle orientation pour l’ère post-Moore marque le passage du simple suivi technologique à une véritable innovation théorique autonome. Dans la foulée de cette percée, la Chine a réalisé une nouvelle prouesse spatiale : le vaisseau spatial habité Shenzhou-23 a réussi, en seulement 3,5 heures, un amarrage au port radial du module central Tianhe. Cette manœuvre illustre la montée en puissance du secteur aérospatial, confirmant la détermination de la Chine à forger sa propre voie.

Une communication internationale humaniste

Dans le domaine de la communication, les jeunes Chinois transmettent au monde l’héritage centenaire du Parti communiste chinois avec professionnalisme et avec une vision internationale. Une équipe de l’Université Tongji, université de renommée nationale fondée à Shanghai, se consacre à la valorisation de la mémoire historique et de l’héritage du PCC. Elle a élaboré une base terminologique consacrée aux concepts de la mémoire historique et de la culture révolutionnaire du PCC et travaille activement à corriger les représentations biaisées sur des plateformes étrangères comme Wikipédia ou Quora, afin de restituer la véritable chronologie historique. Pour toucher un public plus large, des jeunes ont créé de nombreuses vidéos courtes relatant l’histoire de la culture révolutionnaire chinoise, et les ont ensuite diffusées sur YouTube et TikTok. Ces récits permettent au public étranger de mieux comprendre l’identité profonde et le sens des responsabilités du PCC.

Dans les campus et les villes de Chine, des milliers de jeunes accueillent chaleureusement leurs pairs étrangers. S’inscrivant dans l’initiative visant à inviter 50 000 jeunes américains en Chine, ces échanges spontanés permettent de partager le riche héritage historique du PCC et d’en offrir une compréhension directe, loin des clichés.

Une flamme qui ne s’éteint pas

105 ans après sa fondation, le feu des origines continue de brûler. Grâce à la relève assurée par la jeunesse, le PCC conserve une vitalité intacte. Par leurs actions concrètes et leur engagement résolu, ces jeunes incarnent la détermination et l’esprit de progrès de la Chine. Ils n’héritent pas seulement du passé : ils le transforment en forces vives pour l’avenir.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français