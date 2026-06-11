Le Premier ministre au conseil d’administration de la Radio « Daandé Liptako »: « Laissez-vous guider par les réalités géostratégiques »

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, Le mercredi 10 juin 2026, une délégation du conseil d’administration de la radio de l’Alliance des Etats du Sahel, (AES), dénommée : « Daandé Liptako », ce qui signifie « La voix du Liptako ». Introduite par le ministre en charge de la communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, la délégation a été reçue quelques jours après l’installation officielle du conseil d’administration, intervenue le lundi 8 juin 2026, à Ouagadougou.

Composé de neuf membres issus des ministères en charge de la communication, des affaires étrangères et des finances du Burkina Faso, du Mali et du Niger, le conseil d’administration a un mandat de trois ans, renouvelable une fois. La Présidente du conseil d’administration (PCA), Moussokoura Konaté, a rendu compte au chef du gouvernement des travaux de la première session. « Nous avons adopté huit projets de délibération. Il s’agit de textes stratégiques qui concernent l’organisation et le fonctionnement de la Direction générale, le budget de démarrage, la feuille de route éditoriale, le statut du personnel. Désormais, la direction générale dispose d’une boussole, d’un cadre légal, réglementaire et stratégique pour lancer officiellement les activités », a-t-elle indiqué.

Le Premier ministre a salué le travail abattu et encouragé le conseil à traduire en actes concrets la vision des chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali et du Niger. « Nos plus hautes autorités ont compris que le combat engagé ne peut être gagné sans des outils pour contrer la guerre informationnelle. Vous avez un rôle stratégique de gouvernance et d’orientation. Vous jetez les bases de la radio confédérale. Vous êtes les pionniers d’une aventure historique », a-t-il déclaré. Pour lui, l’enjeu est clair : l’AES doit imposer son propre narratif, fondé sur la paix, la fraternité, la cohésion, la souveraineté et la reconquête de la fierté des peuples du Sahel.

« Le narratif de la neutralité absolue s’écroule comme un château de cartes. Chaque média défend une cause. Dans un contexte où l’on veut diviser les peuples du Sahel, la radio ne sera pas jugée sur sa neutralité, mais sur sa capacité à porter la cause des peuples de l’AES », a-t-il affirmé. Réaffirmant l’engagement des plus hautes autorités à accompagner le média, le chef du gouvernement a conclu : « Nous ferons en sorte que la radio s’impose par la qualité de son contenu. Nous avons la conviction qu’on va y arriver. Affranchissez-vous des vérités d’école. Laissez-vous guider par les réalités géostratégiques de notre espace confédéral ». Avec cette audience, l’AES confirme sa volonté de se doter d’outils de communication souverains, capables de produire et de diffuser son propre récit.

DCRP/Primature