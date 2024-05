ONU : la Journée mondiale du football sera célébrée à chaque 25 mai

L’Assemblée générale des Nations unies a décrété, à travers l’adoption d’une résolution, le 25 mai Journée mondiale du football.

Sport très populaire, le football sera mondialement célébré chaque 25 mai. Lors de sa 78e session le mardi 07 mai 2024, l’Assemblée générale de l’ONU a proclamé le 25 mai Journée mondiale du football en adoptant sans vote la résolution intitulée: « Le sport au service du développement et de la paix: édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique».

Selon l’ONU, via son site internet, l’année 2024 marque le centième anniversaire du premier tournoi international de football de l’histoire avec la représentation de toutes les régions dans le cadre des Jeux olympiques d’été de 1924, organisés à Paris.

Pour l’ambassadeur libyen auprès des Nations unies, Taher El-Sonni, auteur de la résolution, « le football est un langage universel parlé dans le monde entier, qui transcende les barrières nationales, culturelles et socio-économiques ».En prenant cette décision, l’ONU reconnait la dimension mondiale du football. Le football est devenu, a ajouté le diplomate libyen, « un terrain d’entente où convergent des individus d’origines diverses, promouvant la compréhension mutuelle, la tolérance, le respect et la solidarité ».

Alassane KERE