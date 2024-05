Solidarité nationale : COGEB international offre plus de 20 tonnes de céréales offerts aux PDI

La ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la

Réconciliation nationale, du Genre et de la famille, Nandy

Somé a réceptionné, le mardi 7 mai 2024 à Ouagadougou,

plus de 20 tonnes de vivres pour soutenir les Personnes

déplacés internes (PDI).

La liste des personnes physiques et morales qui manifestent

leur solidarité envers les Personnes déplacées internes (PDI)

ne cesse de s’allonger. Le mardi 7 mai 2024, à Ouagadougou,

c’était au tour du groupe COGEB international de témoigner

sa solidarité envers les PDI. Ses responsables ont remis des

dons, au ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire,

de la Réconciliation nationale, du Genre et de la famille pour

soutenir les PDI. Le don est composé de divers vivres. Il

s’agit, de 20 tonnes de maïs, 09 tonnes de riz et 40 bidons de 5

litres d’huile.

Selon le président du groupe COGEB

international, Moctar Mando, ce don est leur modeste

contribution en faveur des PDI, mais aussi une réponse au

message du Chef de l’Etat de soutenir les personnes

vulnérables. « A travers ce don, nous répondons également à

l’appel du Chef de l’État, Ibrahim Traoré dans le cadre de la

promotion de la solidarité. Car, c’est ensemble que nous allons

bâtir le Faso”, a-t-il indiqué.

Cette aide alimentaire a étéréceptionnée par le ministère de la Solidarité, de l’Action

humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la

famille, Nandy Somé. Elle s’est réjouie de l’élan de solidarité

et surtout des actions de générosité en faveur des PDI qui ne

faiblissent pas. Elle a remercié le donateur pour son geste qui

va contribuer à soulager les PDI. Moctar Mando a fait savoir

que le groupe COGEB est engagé à répondre toujours présent

dans le cadre du soutien aux personnes nécessiteuses et

vulnérables. M. Mando a précisé qu’au delà de

l’employabilité, le groupe a également une responsabilité

sociétale. En témoigne, selon lui, le don du jour. Il a poursuivi

en disant que pour lui, c’est un devoir patriotique de venir en

aide aux personnes en situation difficile comme les PDI.

Donald NIKIEMA

Jacqueline wêndengûudi OUEDRAOGO

(Stagiaire)

Sidwaya.info