Gestion du foncier : digitaliser pour plus de transparence et de fiabilité des actes domaniaux

Organisée autour d’un Conseil d’orientation et de suivi, et d’un secrétariat technique, l’ANCF est la traduction de la volonté des autorités de notre pays d’œuvrer pour plus de transparence dans la gestion des actes domaniaux et pour l’apurement du passif foncier.

La priorité du nouveau secrétaire technique est de booster les processus de digitalisation du foncier en cours au niveau des ministères sectoriels. « Il s’agira de les coordonner afin de trouver une plateforme unique dédiée non seulement aux autorités mais aussi au public (…) Mon cheval de bataille, c’est de renforcer la digitalisation, dématérialiser toutes les procédures domaniales et foncières », a expliqué le secrétaire technique de l’ANCF.

Pour ce faire, l’ANCF entend interpeller les différentes structures en charge du foncier sur leurs missions réelles, et de façon concertée, travailler à assainir la gestion du foncier au Burkina Faso. La finalité de ce processus de sécurisation foncière sera la mise en place d’une puce foncière.