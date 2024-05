Le Centre du KSrelief et l’UNICEF signent un mémorandum pour soutenir les enfants en Somalie, au Bangladesh et au Burkina Faso

Le Centre d’Aide Humanitaire et de Secours du Roi Salman (KSrelief) vient au secours de plus d’un millions cinq cent mille enfant en Somalie, Bangladesh et au Burkina Faso. En effet, le KSrelief et l’UNICEF ont signé lundi à Riyad un mémorandum d’entente visant à soutenir les enfants en Somalie, au Bangladesh et au Burkina Faso. Au total 1 579 929 personnes bénéficieront du programme. Selon le mémorandum, certains des gagnants du concours” Players Without Borders « , organisé par la Fédération saoudienne d’Esports en 2023, feront don de leurs prix, d’un montant de 10 millions de dollars, à des organisations caritatives internationales. Un montant de 5,5 millions de dollars sera alloué à l’UNICEF.

Le mémorandum a été signé par Ing. Ahmed bin Ali Al-Baiz, Superviseur général adjoint du KSrelief pour les Opérations et les Programmes, et Al-Tayeb Adam, représentant de l’UNICEF dans la région du Golfe.

Cette initiative fait partie d’une série de projets humanitaires et de secours mis en œuvre par le Royaume d’Arabie saoudite par le biais de KSrelief pour soutenir les groupes nécessiteux du monde entier.

B.S

Source : SPA