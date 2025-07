Prévention du discours haineux au Burkina: la FAIB remet au gouvernement un guide sur le discours alternatif

La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a remis, le lundi 7 juillet 2025 à Ouagadougou, un guide sur le discours alternatif au ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo. C’était en présence des ministres chargés de la Communication et de la Sécurité.

Pour prévenir les discours haineux et la radicalisation au Burkina Faso, la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a élaboré un projet de guide sur le discours alternatif. Ce document a été remis, le lundi 7 juillet 2025, au ministre d’Etat, Ministre de l’administration territoriale et de la mobilité (MATM), Emile Zerbo, en présence de ses homologues chargés de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Selon le président du présidium de la FAIB, l’imam Boubacar Yugo, ce document vise à prévenir les discours haineux et à lutter contre la radicalisation religieuse. Il a affirmé que le guide a pour ambition de rétablir le vrai sens de l’Islam, « trop souvent déformé par des discours extrémistes ». « Ce que ces hommes font au nom de l’Islam n’est pas de l’Islam. Peut-être sont-ils égarés. Nous avons produit un document enrichi de versets coraniques et de hadiths, pour démontrer que leur violence ne repose sur aucune base religieuse », a-t-il déclaré.

A l’en croire, le message s’adresse à tous les musulmans, pour leur rappeler qu’il est possible de vivre sa foi tout en œuvrant au développement du pays, sans céder aux appels à la violence. « Nous appelons les frères égarés à revoir leur position. L’Islam ne prône pas la violence. Il est une religion de paix et de cohésion », a insisté l’imam Yugo. Il a rappelé que le Prophète Mahomet a passé 13 années à prêcher dans la patience et la pédagogie, sans jamais imposer les pratiques religieuses. « Le prophète appelait simplement à reconnaître l’unicité de Dieu. C’est un message de paix », a-t-il souligné.

Face à la montée des propos haineux sur les réseaux sociaux, l’imam Boubacar Yugo a également lancé un appel à la retenue et à la responsabilité, à l’endroit des musulmans et de tous les Burkinabè, quelle que soit leur confession. Il a affirmé que l’Islam n’a pas été révélé pour diviser, mais pour rapprocher les humains. Et d’ajouter qu’il est temps d’arrêter les messages haineux. « Ce n’est pas islamique. Ce n’est pas constructif. Nous avons déjà assez souffert. N’ajoutons pas d’autres douleurs. Prions pour que Dieu nous aide à retrouver la paix et la fraternité au Burkina Faso », a-t-il exhorté.

Wamini Micheline OUEDRAOGO