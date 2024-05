SNC Bobo 2024 : 45 prix spéciaux décernés aux candidats

Le comité national d’organisation de la Semaine nationale de la culture (SNC) a organisé une cérémonie de remise de prix spéciaux à 45 lauréats de la 21e SNC, le vendredi 3 mai 2024 à Bobo-Dioulasso.

Des artistes et troupes artistiques de la 21e SNC Bobo 2024 repartent chez eux avec le sourire aux lèvres. En effet, ils ont été primés ce vendredi 3 mai 2024 à l’occasion de la remise des prix spéciaux. Au total, 45 prix spéciaux ont été décernés dans 17 disciplines. La valeur des prix va de 300 mille à un million FCFA. Les donateurs sont constitués de départements ministériels, de structures publiques et privées ainsi que d’ organismes internationaux. Pour le président de la commission des prix spéciaux, Alassane Ouaro, ce sont 15 millions cinq cent mille F CFA qui ont été partagés entre les lauréats. Ces lauréats, aux dires de M. Ouaro, ont été sélectionnés selon une personnalité spéciale.

« Ces prix sont en réalité une double récompense au regard de leur engagement et dévouement », a soutenu Alassane Ouaro. Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, parrain des prix spéciaux de la 21e SNC, a remercié tous les donateurs pour leur accompagnement pour la promotion de la culture burkinabè. A l’en croire, ces engagements mèneront à valoriser la diversité culturelle burkinabè et l’expression culturelle à travers la Semaine nationale de la culture. Toute chose, a-t-il dit, qui permettra de construire le vivre-ensemble. Catherine Soulama de la province de la Comoé, heureuse bénéficiaire de deux prix spéciaux dans la catégorie art culinaire (plat lourd), repart avec 1,5 million F CFA. Elle s’est réjouie de sa participation à cette SNC Bobo 2024.

« Ces prix sont pour moi une façon de continuer à promouvoir le riz local rouge en l’intégrant dans les habitudes alimentaires de la population burkinabè. Ce riz contient beaucoup de vertus et pourra aider à atteindre l’auto-suffisante alimentaire », a-t-elle fait savoir. Tout comme elle, la troupe Eben-Ezer du Houet a remporté trois prix spéciaux d’un montant de deux millions F CFA dans la catégorie danse traditionnelle/pool jeune. Leur encadreur, l’artiste, danseur, chorégraphe, Alassane Ouédraogo, s’est dit ému de recevoir ces prix. Il pense que ces prix aideront à encourager davantage les enfants et à faire de belles choses pour la promotion de la culture burkinabè. De passage, il a remercié les différentes institutions pour leurs efforts pour leur accompagnement lors de cette biennale et a souhaité être au rendez-vous pour la 22e édition. Artiste slameur, Jean Sanou alias Mr John, a, lui, décroché le prix spécial de l’Office national de la sécurité routière (ONASER) d’une valeur de 500 mille F CFA. La troupe « lafi-la-boumbou » du Sanmatenga, composée de jeunes filles déplacée internes a reçu 500 mille F CFA dans la discipline danse traditionnelle du ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Selon la fondatrice de cette troupe, Rasmata Ouédraogo, ce prix est un encouragement pour le groupe qui vient de commencer ses premiers pas. « Nous allons travailler dur afin de recevoir de gros lots pour les éditions à venir », a-t-elle laissé entendre.

Adama SEDGO

Estelle KOUTOU (Stagiaire)