SNC Bobo 2024 : 27 acteurs culturels reçoivent des distinctions honorifiques

En marge de la 21e Semaine nationale de la culture (SNC), le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a décoré, le vendredi 3 mai 2024 à Bobo-Dioulasso, 27 acteurs culturels pour leur ardeur et dévouement en faveur de la culture.

A chaque édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), des acteurs culturels et partenaires reçoivent des décorations. Cette année, elle n’a pas dérogé à la règle. Ils sont au total 27 récipiendaires dont un récipiendaire au titre d’officier dans l’Ordre de l’Etalon et 26 récipiendaires dans l’Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication qui ont été distingués au soir de la 21e SNC Bobo 2024. Parmi les récipiendaires, des visages bien connus du monde de la culture et des affaires. Honoré Bambara, promoteur de Miss Universités, élevé au grade de chevalier de l’Ordre du mérite des Arts, des Lettres et de la Communication avec agrafe Arts. Les hommes d’affaires, Lassiné Diawara et Al Hassane Siénou, par ailleurs anciens parrains des 19e et 20e SNC ont été faits chevaliers de l’Ordre du mérite. Egalement, le parrain artistique de la 21e édition de la SNC, le Malien Cheick Tidiane Seck, a été élevé à titre exceptionnel au grade de chevalier de l’Ordre du mérite de la Communication, des Arts et des Lettres avec agrafe Musique et Danse. Le ministre en charge de la culture du Niger, le colonel-major Abdourahamane Amadou, a été élevé à titre exceptionnel au grade d’officier dans l’Ordre de l’Etalon. Ces décorations, selon le ministre en charge de la culture, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, se justifient par le fait que les acteurs culturels, les partenaires techniques et financiers ont fortement œuvré à la promotion de la culture en accompagnant les efforts de l’Etat. « Cette reconnaissance doit être perçue comme le couronnement du don de soi et de l’ardeur au travail des personnes que nous célébrons aujourd’hui », a-t-il laissé entendre.

Redoubler d’effort

A en croire le ministre, elle est le symbole de la satisfaction de l’Etat vis-à-vis des services rendus en même temps qu’elle interpelle sur leur engagement futur et pour demeurer des modèles en incarnant leurs valeurs de probité et de sacrifice pour la Nation. « La reconnaissance, à l’endroit du ministre nigerien, traduit l’engagement commun du Burkina Faso et du Niger au rayonnement de la culture au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) », foi de Jean Emmanuel Ouédraogo. Par ailleurs, il a invité tout un chacun à redoubler d’effort au travail et de contribuer de manière significative au développement et au rayonnement culturel du Burkina Faso. C’est pourquoi, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a demandé à tous les récipiendaires d’être à la hauteur de cette reconnaissance par l’engagement futur, de rester mobilisés et d’être des exemples pour le rayonnement de la culture au pays des Hommes intègres et de l’AES. Pour le porte-parole des récipiendaires, Al Hassane Siénou, il est du devoir des acteurs économiques de soutenir la culture et de la valoriser comme un moteur de croissance et d’innovation. « Ces décorations sont un honneur à tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement de notre patrimoine culturel, qu’ils soient artistes, artisans, entrepreneurs ou simples passionnés », a-t-il poursuivi. Al Hassane Siénou a réaffirmé son ’engagement avec tous les acteurs à faire de la culture, un moteur de progrès et de rayonnement du pays.

Boudayinga J-M THIENON