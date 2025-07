Recrutement à l’Ecole nationale de santé publique: 87 candidats en lice pour 8 postes à pourvoir

La direction générale de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) a lancé officiellement l’administration des épreuves écrites du concours direct de recrutement en vue de renforcer son personnel, samedi 12 juillet 2025, à Ouagadougou. Sur 8 postes disponibles, 87 candidats étaient en compétition.

La direction générale de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) veut renforcer son personnel. Dans cette optique, elle a officiellement lancé les épreuves écrites du concours direct de recrutement de personnel, le samedi 12 juillet 2025. Selon le Directeur des ressources humaines (DRH) de l’ENSP, Mahamadi Zongo, ce recrutement vise à renforcer la direction générale de l’école pour répondre aux besoins en personnel des directions régionales. Au total, 8 postes sont à pourvoir, il s’agit de 3 comptables, 2 assistants de secrétariat et 3 chauffeurs. De son avis, ce concours s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2025. Il intervient dans un contexte d’expansion des activités de l’ENSP qui forme annuellement plus de 1000 professionnels de santé au Burkina Faso. Pour M. Zongo, le renforcement du personnel est vital pour optimiser la gestion financière et logistique, surtout avec le projet de digitalisation des archives et la réforme des curricula de l’ENSP en 2026. Il a indiqué que pour ce concours, 87 candidats sont en lice pour les 8 postes à pourvoir.

La transparence et l’égalité des chances

Selon le DRH de l’ENSP, le recrutement est organisé à l’échelle nationale par la direction générale en fonction des besoins avec l’approbation du Conseil d’administration. « Le choix de passer par un concours écrit est motivé par la transparence et l’égalité des chances comme l’exigent les textes nationaux », a-t-il justifié. M. Zongo a en outre confié que les candidats admis suivront une formation de trois jours en éthique et déontologie avant d’être affectés à leurs postes. Il a laissé entendre que ce type de personnel est insuffisant sur le plan national, surtout les secrétaires. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a-t-il poursuivi, n’arrive pas à satisfaire tous les besoins au niveau des établissements publics d’Etat. A en croire Mahamadi Zongo, certains agents sont obligés d’occuper deux postes à la fois par manque de ressources humaines. « Ce recrutement va permettre de pallier ce manque de personnel afin que les directions régionales puissent fonctionner convenablement », a-t-il déclaré.

Emmanuel BICABA

Dramane KONATE

(Stagiaire)