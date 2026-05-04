Agence Faso Mêbo : 776 engins pour 4 nouvelles brigades

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a remis, ce lundi 4 mai 2 026, dans la matinée, un lot d’engins roulants de travaux publics à l’Agence Faso Mêbo, destiné à opérationnaliser les brigades des régions de Tannounyan, du Djôrô, du Nando et du Nakambé

« Officiellement, je vous remets les clés de ces différents engins. Vous allez les utiliser pour renforcer et accélérer les travaux de l’autoroute. Mais surtout pour que les utilisateurs puissent avoir la main sur leurs engins », a déclaré le Capitaine Ibrahim TRAORÉ en remettant le lot de matériel au Directeur général de l’Agence Faso Mêbo, le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ.

Ce sont 776 engins qui ont été remis. Composé, entre autres, de véhicules de type Pick-up, de semi-remorques, de niveleuses, de compacteurs, de pelles hydrauliques, de bulldozers, de centrales de concassage et d’enrobage, de camions grues, de citernes, ce matériel est destiné à la mise en route des brigades de 4 régions que sont les Tannounyan, le Djôrô, le Nando et le Nakambé.

Présents à cette cérémonie de remise, les Gouverneurs de ces régions ont été instruits de mobiliser les populations pour accompagner les travaux de Faso Mêbo. « J’attends de vous, les Gouverneurs, de mobiliser surtout les populations. C’est ce qui est le plus important. Si elles s’impliquent dans la construction des routes, c’est sûr qu’elles ne vont pas les dégrader », indique le Président du Faso.

Avec cette remise de matériel, le Chef de l’État réaffirme son engagement pour le désenclavement du pays dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire.

Direction de la communication de la Présidence du Faso