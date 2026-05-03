Université Thomas-Sankara: plus de 1500 étudiants reçoivent leur diplôme de licence

Le président de l’université Thomas-Sankara, Pr Pam Zahonogo, a présidé la cérémonie de sortie de promotion groupée des nouveaux licenciés en sciences juridiques et politiques, science économique et gestion et science et technique, jeudi 30 avril 2026, à Ouagadougou.

Les étudiants des promotions 2021-2022 des filières Sciences juridiques et politiques (SJP), Science économique et gestion (SEG) et Science et technique (ST) de l’université Thomas-Sankara sont en fin de formation. Leur sortie de promotion après 3 ans de dur labeur en cycle de licence a eu lieu, jeudi 30 avril 2026, à Ouagadougou sous la présidence du président de l’Université Thomas- Sankara (UTS), Pr Pam Zahonogo. La cérémonie de sortie de promotion s’est déroulée en présence du corps enseignant, du personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien (ATOS), des parrains, du président du conseil national de l’économie informelle, des lauréats et des parents et amis.

Le thème de la sortie de promotion a porté sur : « Valorisation de l’expertise nationale : regard croisé des diplômés en sciences juridiques, économiques, de gestion et technique pour un développement endogène ». Ce sont au total 1508 lauréats dont 676 femmes qui ont reçu leur diplôme en licence. Il s’agit de 921 licenciés dont 472 femmes en science économique et gestion, 401 dont 163 femmes en sciences juridiques et politiques et 186 diplômes dont 41 femmes en science et technique. La promotion en sciences juridiques et politiques a été baptisée : « Pr Souleymane Toé », celle en science économique et gestion, « Pr Honorine Sangaré/Illa » et la promotion science et technique « Pr Dominique Bonkoungou ».

Les professeurs honorés ont félicité, encouragé et prodigué des conseils à leurs filleuls avant de les souhaiter une très bonne chance dans la quête de l’emploi. Le président de l’UTS, Pr Pam Zahonogo, a confié qu’à travers cette sortie de promotion, l’UTS met sur le marché du travail des compétences variées. « Les recruteurs et chefs d’entreprises ont donc l’embarras du choix », a-t-il dit. Aux différents lauréats, il a exprimé sa fierté. « Pendant votre séjour à l’UTS, nous avons rempli notre part de contrat en vous dotant des capacités nécessaires. Je vous invite à être des ambassadeurs et à hisser très haut le drapeau de l’UTS dans votre environnement », a-t-il souhaité.

Aux corps enseignants, le président de l’UTS a exprimé sa satisfaction pour les résultats académiques obtenus. Quant aux personnels ATOS, il a salué leur contribution dans le succès de la normalisation des académiques. Le représentant des nouveaux diplômés, Salif Tall, a exprimé la gratitude de ses camarades aux parrains, éminents professeurs et encadreurs pour la transmission du savoir. « Grâce à votre engagement et dévouement, nous avons pu franchir avec détermination les différentes étapes de notre parcours en licence », s’est-il exprimé. Une remise symbolique des attestations sous l’animation de l’orchestre de l’UTS a mis fin à la cérémonie de sortie de promotion.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)