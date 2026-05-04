Exposition, « La perspicacité des masques du Burkina Faso » : le Premier ministre découvre l’univers artistique des frères Ouattara

Dans le cadre de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité une exposition d’œuvres d’art des frères Assane et Ousséni Ouattara, artistes plasticiens, sculpteurs et spécialistes des masques africains et de la polychromie.

Installée à l’auberge La Villa-Rose, l’exposition, intitulée : « La perspicacité des masques du Burkina Faso », met en lumière la richesse, la profondeur et la vitalité de l’art burkinabè. Elle offre au public un parcours artistique structuré autour de deux volets. Le premier présente des fac-similés de masques et de statues du Burkina Faso, dans une démarche de valorisation du patrimoine culturel national. Le second est consacré à la création contemporaine, à travers des œuvres personnelles, notamment des masques qui ne se rattachent à aucun panthéon traditionnel burkinabè.

Cette approche traduit la volonté des artistes de faire dialoguer les racines culturelles avec les formes nouvelles de la création plastique. A travers leurs œuvres, les frères Ouattara montrent que l’art burkinabè peut puiser dans son patrimoine tout en s’ouvrant à l’innovation et aux expressions contemporaines. La visite du chef du gouvernement a été l’occasion de saluer l’engagement de ces artistes qui contribuent, par leur travail, à la promotion et à la revalorisation de la culture burkinabè. Pour Assane et Ousséni Ouattara, cette exposition s’inscrit pleinement dans l’esprit de la SNC, vitrine majeure de l’identité culturelle nationale. Ils se définissent, dans cette dynamique, comme des acteurs engagés au service de l’art contemporain burkinabè et de son rayonnement.

Les œuvres exposées témoignent également d’une grande diversité de matières et de techniques. Le bois y occupe une place centrale, aux côtés du fer, du plastique, de la peinture, de la tapisserie et de matériaux de récupération. Pour les artistes, la création plastique consiste à donner forme à des idées, des volumes et des images d’abord immatériels, afin de les transformer en œuvres visibles et porteuses de sens. Le cadre boisé de la cour de l’auberge Villa-Rose confère une dimension particulière à l’exposition, en renforçant le mystère et la profondeur de l’univers artistique proposé au public. Le chef du gouvernement a salué l’engagement des promoteurs de l’auberge

La Villa-Rose, le couple Moctar Salamatao et Franca Berkvens, qui, à travers l’accueil de cette exposition, contribuent à la valorisation des talents burkinabè. En visitant cette exposition, le Premier ministre a réaffirmé l’importance de soutenir les créateurs burkinabè et de faire de la culture un levier de transmission, de souveraineté et de rayonnement national. Dans le livre d’or, il a inscrit ces mots : « L’art demeure un puissant vecteur de transmission des valeurs, de préservation de notre identité et de mobilisation des consciences pour la construction d’un Burkina Faso souverain, digne et prospère. Puisse cette exposition inspirer davantage notre jeunesse et renforcer notre engagement collectif en faveur du rayonnement culturel de notre Nation».

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞