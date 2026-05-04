Mouvement des Jeunes Féministes du Faso : Mme Madjelia Barro élue nouvelle présidente

Le Mouvement des Jeunes Féministes du Faso (MJFF) a tenu les 29 et 30 avril 2026, à Ouagadougou, une Assemblée Générale (AG). Cette rencontre de redevabilité a été un cadre d’échanges, de bilan et de prise de décisions pour assurer la transparence, la cohésion et l’appropriation du mouvement par ses membres. Le but in fine étant de renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Un nouveau bureau de huit membres a été élu pour coordonner les orientations stratégiques validées pour les trois prochaines années.

Après trois ans de fonctionnement, le Mouvement des Jeunes Féministes du Faso (MJFF) avec l’appui technique et financier de l’Association D’appui et d’Eveil Pugsada (ADEP) et de la Fondation pour une Société Juste, a réuni ses membres les 29 et 30 avril 2026, à Ouagadougou, pour une rencontre statutaire de reddition des comptes. Venues des six régions d’intervention, les membres du MJFF toutes de sexe féminin, ont porté un regard critique sur les activités menées depuis la création du mouvement en 2022. Elles ont également dans une approche participative, échangé sur le contexte sécuritaire et partagé leurs expériences quant aux stratégies d’adaptation dans les actions de lutte contre les violences basées sur le genre. Des motifs de satisfaction pour la nouvelle présidente nationale du MJFF, Madjelia Barro : « Je tiens à féliciter chacune des femmes pour la qualité des bilans présentés. Malgré le contexte sécuritaire difficile qui impacte particulièrement les filles et les femmes, nous avons su rester résilientes et porter haut le flambeau du féminisme au Burkina Faso ».

L’assemblée générale a surtout été l’occasion d’élaborer et de valider les orientations stratégiques de fonctionnement pour les trois années à venir. Il s’agit entre autres de travailler à la visibilité des instances nationales et régionales du mouvement, d’adopter les bonnes pratiques de résilience au contexte sécuritaire pour ne laisser aucune jeune fille de côté, et de renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre.

Un bureau de consensus a été élu pour coordonner les actions du Mouvement des Jeunes Féministes du Faso pour les trois prochaines années. « Ma mission sera guidée par la cohésion, l’inclusion et une volonté inébranlable de transformer positivement le statut des filles dans nos communautés. Le travail commence dès maintenant. Nous retournons dans nos régions respectives, pour relever les nouveaux défis pour un Burkina Faso plus juste et égalitaire », a laissé entendre la présidente nationale du MJFF, Madjelia Barro.

Crée en 2022 par l’ADEP, une organisation féminine de la société civile burkinabè, le Mouvement des Jeunes Féministes du Faso (MJFF) œuvre pour l’amélioration du statut et des conditions de vie des filles à travers la promotion de leurs droits et le renforcement de leurs capacités. Le MJFF intervient dans six régions que sont le Kadiogo, les Tannouya, le Nando, le Gourma, le Guiriko et le Djôrô.

Karim DIANDA