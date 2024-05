Stade du 4 Août : des essais jugés concluant pour l’éclairage de la tribune officielle

Au Stade du 4 Août de Ouagadougou, « les travaux de normalisation se poursuivent bien, avec des essais concluant au niveau des différentes sections », a informé la direction de la communication du ministère en charge du Sport.

Selon ladite direction, le dernier essai en date est celui de l’éclairage de la tribune officielle du Stade du 4 Août.

Les manœuvres se sont déroulées le jeudi 2 dernier. Elles interviennent à l’issue de l’installation du faux-plafond, et laissent entrevoir une tribune bien éclairée.

Ces essais concluant de l’éclairage au niveau de la tribune officielle, ouvrent la voie à l’application de la peinture époxy sur les gradins, et la fixation des chaises VIP et VVIP, ainsi que les chaises de la tribune presse.

Trois (03) experts en infrastructures sportives ont visité le chantier le mois dernier et se sont appesantis sur la pelouse, l’éclairage et le suivi des recommandations.

Sidwaya.info

Source : DCRP MSJE