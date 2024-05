Dans l’après-midi du 6 mai, heure locale, le Président Xi Jinping s’est entretenu avec le Président français Emmanuel Macron au Palais de l’Élysée, à Paris.

Le Président Xi Jinping a indiqué: C’est un grand plaisir pour moi d’effectuer sur invitation ma troisième visite d’État en France à l’occasion du soixantenaire des relations diplomatiques sino-françaises. Les deux parties doivent rester fidèles à l’engagement initial fondé il y a 60 ans, marqué par l’indépendance, la compréhension mutuelle, la clairvoyance et le bénéfice mutuel, et l’enrichir de nouvelles dimensions contemporaines. Dans un monde qui traverse des changements et bouleversements inédits depuis un siècle, la Chine et la France doivent poursuivre l’esprit d’indépendance et prévenir ensemble une « nouvelle guerre froide » ou la confrontation des blocs ; poursuivre la compréhension mutuelle et favoriser ensemble la coexistence pacifique dans un monde multicolore ; poursuivre la clairvoyance et œuvrer ensemble à un monde multipolaire égal et ordonné ; et poursuivre le bénéfice partagé et rejeter ensemble le découplage et la rupture des chaînes, ainsi que la « construction de mûrs et de barrières ».

Source: CGTN Français