Aménagement de 10.648 hectares de terre à Bagré : Le commandant Ismaël Sombié effectue une visite surprise pour s’enquérir de l’avancement des travaux  

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIE a effectué une visite inopinée ce mardi 7 mai 2024, à Bagré, dans la région du Centre-Est pour constater l’état d’avancement des travaux d’aménagement des 10.648 hectares de terres.

Arrivé très tôt à la surprise générale des entreprises, le ministre Sombié a effectué le tour des sites dévolus à chacune des quatre entreprises.

De son constat, les travaux dans leur ensemble avancent bien avec un rythme de travail globalement satisfaisant. L’on note aussi un déploiement conséquent de matériels et d’équipements. Ce déploiement va connaître une hausse significative dans les jours à venir avec la mise à disposition des matériels et équipements reçus le lundi 6 mai 2024 des mains du Chef de l’État. Un renforcement de la logistique qui va sans nul doute accélérer la cadence des travaux et rassurer les populations déjà très visiblement enthousiastes.

Le ministre Sombié a appelé les entreprises à maintenir la cadence, mais aussi à avoir pour leitmotiv, le travail bien fait dans l’intérêt des masses populaires.

D’un coût global de plus de 12 milliards de FCFA, les travaux confiés à quatre entreprises ont été lancés le 18 avril 2024 dernier pour une durée de 45 jours.

𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛