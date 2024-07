Coopération parlementaire: le président du Faso échange avec le chef du parlement malien

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce jeudi, le président du Conseil national de Transition (CNT) du Mali, le colonel Malick Diaw à la tête d’une délégation de parlementaires maliens présente au Burkina Faso dans le cadre d’une visite officielle.

Le colonel Diaw a dit être venu rendre une visite de courtoisie au président du Faso, lui transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de son frère et ami, le colonel Assimi Goïta, Président de la Transition du Mali et remercier le peuple frère du Burkina Faso pour tous les efforts consentis au profit du peuple malien. Au cours de l’audience, les deux personnalités ont surtout parlé de coopération parlementaire. “Le président du Faso nous a invités à renforcer les liens parlementaires qui ont toujours existé entre nos deux pays et qui vont s’élargir très bientôt. Nous savons que le Burkina a toujours été une destination pour les autorités maliennes.

Aujourd’hui, nous parlons du Traité de la Confédération et très prochainement le parlement de la confédération de l’AES verra le jour”, a soutenu le président du CNT de la République du Mali qui a salué le leadership et la clairvoyance des chefs d’Etat du Mali, du Niger et du

Burkina Faso. Le colonel Malick Diaw va co-parrainer avec le Président de l’Assemblée légis-lative de Transition, Ousmane Bougouma, ce vendredi 26 juillet 2024, la cérémonie de sortie de la 12e promotion de l’Institut supérieur d’études et de protection civile (ISEPC).

Direction de la Communication de la Présidence du Faso