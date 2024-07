Première Région militaire : le chef de bataillon Hamado Bamabara officiellement installé

Le chef d’état-major de l’armée de terre, le colonel Théophile Nikiema a officiellement installée, le jeudi 25 juillet 2024 à Kaya, le commandant de la première région militaire, commandant d’armes de la place, le chef de bataillon, Hamado Bambara.

Installé le 12 juin dernier dans ses fonctions de commandant de la première région militaire couvrant le Centre-Nord et le Nord et commandant d’armes de la place de Kaya, le chef de bataillon, Hamado Bambara a été officiellement pris son bâton de commandement, le jeudi 25 juillet 2024 à Kaya des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT), le colonel Théophile Nikièma. Après avoir installé le nouveau commandant de la première Région militaire (1re RM), le CEMAT Nikièma lui a souhaité plein succès dans ses missions pour la reconquête du territoire national.

« Il a également besoin de l’accompagnement de ses frères d’armes, des autorités administratives et des populations pour une franche collaboration dans la lutte contre l’hydre terroriste », a exhorté le colonel Théophile Nikièma. Le commandant de la 1re RM a remercié sa hiérarchie militaire pour la confiance placée en sa modeste personne. « Je vous rassure de mon engagement et ma détermination à accomplir ma mission avec dévouement et loyauté », a-t-il promis.

L’officier supérieur Bambara a aussi fait une mention spéciale à ses quatre officiers frères du Mali et du Niger présents à la cérémonie avec qui il a travaillé dans le cadre de la force militaire de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). S’adressant à ses collaborateurs directs, le chef de bataillon Hamado bamabara a sollicité leur plein engagement et accompagnement pour la réussite de leur mission, surtout dans ce contexte particulier qui requiert plus de sacrifice dans la rigueur et la discipline militaires.

De ce fait, il a rassuré de son esprit d’ouverture et de sa disponibilité permanente à aplanir dans la mesure du possible les difficultés qui pourraient constituer un frein à l’atteinte de ses objectifs.

« Je reste aussi disponible et engagé à travailler avec toutes les autres forces militaires, paramilitaires et civiles présentes dans la région, car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons aller loin », a déclaré le commandant de la 1re RM. Aux autorités administratives, judiciaires, coutumières et religieuses, Hamado Bamabara a sollicité leur accompagnement, prières et bénédictions pour la réussite de sa mission.

Il est le 11e commandant de la 1re RM en remplacement du lieutenant-colonel Eric Constantin Tapsoba qui a commandé du 14 novembre 2022 au 12 juin 2024. Créée depuis le 8 août 1994, la 1re RM couvrant actuellement les régions du Centre-Nord et du Nord avec sept provinces a une superficie de 36 028 km² avec 470 km de frontières avec le Mali.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Qui est chef de bataillon Hamado Bamabara ?

Le chef de bataillon Hamado Bambara est né le 24 novembre 1980. Il est marié et père d’un enfant. Ancien enfant de troupe, il est titulaire d’un baccalauréat série D, d’une licence en finance management, d’un master en gestion de conflits et de construction de la paix, d’un diplôme d’études approfondies en géopolitique et géostratégie. Il est certifié expert observateur électoral.

Comme diplôme militaire, il est titulaire du diplôme de chef de section de l’académie militaire Georges-Namoano de Pô (Burkina), du diplôme d’application de chef de section option commando de l’école d’application de l’infanterie du Sénégal, du diplôme du cours de perfectionnement des officiers subalternes de l’école d’application de l’infanterie du Sénégal et du diplôme d’état-major de l’école d’état-major de la Tunisie.

Sur le plan national, il a servi au 32e régiment d’infanterie commando de Fada N’Gourma comme commandant d’unité, au 31e régiment d’infanterie commando de Tenkodogo comme commandant d’unité, au groupement d’instruction des forces armées de Bobo-Dioulasso comme directeur de cours du certificat d’armes numéro 2, au 23e régiment d’infanterie commando de Dédougou comme commandant d’unité puis chargé de l’expédition des affaires courantes dudit Corps.

Il a été aussi commandant du centre régional d’instruction de la deuxième région militaire (Bobo-Dioulasso) et chargé de l’expédition des affaires courantes au 20e régiment de commandement d’appui et de soutien de Bobo-Dioulasso. Le commandant de la première région militaire a occupé également le poste de chef de bureau des opérations à l’état-major de la deuxième région militaire, au 22e régiment d’infanterie commando de Gaoua comme chargé de l’expédition des affaires courantes dudit Corps et au 12e régiment d’infanterie commando de Ouahigouya dans le cadre de l’opération Capidugou I et II.

A l’état-major de l’armée de terre, il a été chef du bureau planification et suivi des opérations de la division opération et au centre intégré des opérations comme officier au J3 et chargé de la liaison avec les officiers maliens et nigériens dans le cadre de la force militaire de l’Alliance des Etats du sahel (AES). Sur le plan international, il a participé à la manœuvre de la force en attente de la CEDEAO dénommée : « DEGO 9 » qui a regroupé tous les pays de la CEDEAO au Sénégal en 2007.

A la manœuvre logistique de la force en attente de la CEDEAO en 2009. A la mission des Nations unies au Darfour comme commandant d’unité en 2011. Il a été commandant d’unité en 2011, à la mission des Nations unies au Mali à Tambouctou, en 2013 comme commandant d’unité, puis en 2015, comme officier opération à la cellule P3. Il repartira en 2016 dans la mission des Nations unies au Mali, cette fois-ci à Gao, comme staff-officer, directeur de cabinet du commandant de secteur adjoint de la force onusienne. Et enfin, il a aussi servi dans la force conjointe du G5 Sahel au Mali en 2021, puis au Tchad en 2022.

En termes de distinctions honorifiques, le chef de bataillon Hamado Bambara a été décoré de la médaille d’honneur militaire en 2019, de la médaille commémorative avec Agraf Soudan en 2013, la médaille commémorative avec Agraf Mali respectivement en 2015, 2016 et 2019, la médaille des Nations unies avec Agraf Soudan en 2012. La médaille des Nations unies avec Agraf Mali respectivement en 2014, 2015 et 2018. Et enfin, la médaille du G5 Sahel avec Agraf Tchad en 2023.

E.S