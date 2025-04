4+1 du vendredi 4 avril 2025: le jardinier Ousmane Sawadogo empoche plus de 38 000 000 F CFA

La Loterie nationale burkinabè a remis, le vendredi 18 avril 2025, à Kaya, un chèque de 38 376 000 francs CFA à Ousmane Sawadogo, l’heureux gagnant au PMU’B du 4+1 du vendredi 4 avril 2025.

Depuis ,le vendredi 4 avril 2025, le jardinier Ousmane Sawadogo, a intégré le cercle des millionnaires de la Loterie nationale burkinabè(LONAB) grâce à l’ordre 2-4-6-5-16 qu’il a décroché du 4+1 en misant la modique somme de 300 francs CFA. A l’arrivée, il sort heureux gagnant et empoche la somme de 38 376 000 francs CFA. Le millionnaire Ousmane Sawadogo a reçu, le vendredi 18 avril 2025, au siège de l’agence LONAB de Kaya, son chèque des mains du directeur régional du Centre de la LONAB, Yamba Jean Zida, représentant son directeur général.

Manifestant sa joie, le jardinier Sawadogo ambitionne s’offrir une concession avant d’investir dans son activité de culture de contre saison. « Lorsque, j’ai appris que j’ai eu l’ordre, je n’y croyais pas. Pour moi, c’était de la blague. Après plusieurs vérifications, je me suis rendu compte que j’ai vraiment gagné l’ordre », a-t-il souri. Depuis plus de deux décennies, Ousmane Sawadogo joue au PMU’B, c’est son tout premier gros lot qu’il a décroché et espère un jour avoir un ordre d’une centaine de millions F CFA.

Pour Yamba Jean Zida, en dépit de la crise humanitaire, les populations du Centre-Nord sont restées fidèles et ont toujours fait confiance à sa structure, une preuve de résilience. De ce fait, il a souhaité que le gagnant Sawadogo en fasse bon usage de son gain au bénéfice de la population à travers la création d’emplois. « Tout le mal que nous ne lui souhaitons est de ne pas voir M. Sawadogo être plus pauvre qu’il ne l’était après avoir gagné ce lot », a prié Yamba Jean Zida.

