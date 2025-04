Ils sont prêts à tout pour arrêter le cours de l’histoire

Ils sont prêts à aller jusqu’au bout pour rendre gloire au déboire

Tant pis pour les vies perdues du lieu-dit à feu et à sang

Tant pis pour les dégâts collatéraux dans la foulée du gang

Ils sont prêts à pactiser avec le diable pour troquer la patrie avec l’enfer

Et régner sur les braises de la compromission dans la cendre, entre les fers

Ils n’ont de dessein que le malsain projet du chaos

La patrie croupit sous les coups de pierres des égos

L’Afrique consciente est en train de sortir de sa torpeur avec une mue complète

L’Afrique libre est en train de défaire ses chaines pour une liberté totale et concrète

Tant pis pour les fils du berceau de l’humanité agrippés au biberon du baron

Tant pis pour ceux qui sont à la solde des conglomérats de l’oppression

L’Indépendance vraie ne s’acquiert pas au rabais dans les girons de la complaisance

Elle s’arrache au prix du sacrifice suprême entre la sueur et le sang de la résistance

Il ne faut pas commettre les erreurs du passé, il faut surtout éviter de tendre l’autre joue !

Il ne faut plus encaisser les coups, il faut les assener, voire descendre au fond de la boue !

Parce que la lutte est juste et la cause noble, l’histoire marche sans se retourner

Parce qu’on ne veut plus aduler le héros au tombeau, l’inimitié n’est plus à contourner

Il faut rester en vie sur le pied de guerre et ne guère fléchir sous le poids du glaive !

S’il le faut, mourons, l’idéal vivant au creux du poing pour nos dignes fils de la relève !

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr