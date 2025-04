Coopération sanitaire : une délégation djiboutienne chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, jeudi 24 avril 2025, au ministre de la Santeì djiboutien, Dr Ahmed Robleh Abdilleh, accompagné d’une forte délégation. Il a été présenté au chef du gouvernement par son homologue burkinabè, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou.

La délégation djiboutienne séjourne depuis quelques jours au Burkina Faso, sur invitation du ministère burkinabè de la Santé dans le cadre de la coopération en matière de santé entre pays. Ce déplacement en terre burkinabè a été mis à profit par ladite délégation pour s’imprégner de l’organisation et du fonctionnement du système sanitaire burkinabè par des visites d’infrastructures sanitaires et des rencontres avec des spécialistes du domaine de la santé burkinabè.

A l’issue de l’audience, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdilleh, a remercié le président du Faso, le gouvernement, particulièrement le ministère de la Santé et le peuple burkinabè pour « l’accueil chaleureux » dont a bénéficié la délégation djiboutienne. Il a également apprécié le programme du séjour marqué par des visites et des échanges entre spécialistes du domaine sanitaire.

« Nous sommes allés sur un certain nombre de sites pour voir le modèle et les réussites du ministère de la Santé dans le domaine des soins, dans le domaine de la gestion des médicaments, dans le domaine de la formation et tout ce qui est du système d’information sanitaire.

Cela a permis un partage d’expertises entre les deux ministères. Nous avons beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Il y a beaucoup de choses que nous avons découvertes et que nous comptons appliquer dans notre pays », a expliqué le ministre Ahmed Robleh Abdilleh.

En guise de perspective, le chef de la délégation djiboutienne a affirmé une volonté des deux pays d’établir un partenariat stratégique dans le domaine de la santé.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat sud-sud et nous allons aller de l’avant. Nous comptons renforcer cette coopération. Nous tenons à cette coopération sud-sud, à cette coopération d’abord africaine avant de penser à d’autres types de partenariats », a déclaré le ministre djiboutien de la Santé.

DCRP/Primature