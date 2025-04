Stade du 4-Août: le bout du tunnel annoncé pour juin prochain

Une visite guidée du Stade du 4-Août du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anûuyirtole Roland Somda et des hommes de médias, hier mercredi 23 avril 2025, a donné une idée de l’état d’avancement des travaux de l’infrastructure. Selon le ministre Somda, la fin des travaux est prévue pour le mois de juin prochain et les Etalons pourront y recevoir l’Egypte en septembre pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

«Nous prenons l’engagement avec le peuple burkinabè tout entier que nous allons mettre tous les moyens, sous les instructions infaillibles de leurs Excellences, le président du Faso et le Premier ministre, pour pouvoir rendre cette infrastructure disponible au plus tard d’ici à juin 2025 ».

C’est le serment fait par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anûuyirtole Roland Somda, hier mercredi 23 avril 2025, à l’issue de leur visite du stade du 4-Aout. Accompagné de son collègue de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, du président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Oumarou Sawadogo et des hommes de médias, ils ont passé en revue l’enceinte et constaté de visu l’état d’avancement des travaux, estimé à « 80% de réalisation », selon le ministre Somda.

Des deux salles VVIP et VIP (2) jusqu’aux vestiaires pour les rencontres nationales, des bureaux des arbitres et entraineurs en passant par la tribune de presse, la pelouse, la salle de conférence, les loges, etc., le constat est que les derniers travaux sont au stade de finition. Avec l’aide des techniciens, les visiteurs d’un après-midi ont obtenu des explications sur le niveau d’achèvement des travaux.

Le ministre Somda rassure

Sur le retard accusé, le ministre des Sports, Anûuyirtole Roland Somda, a expliqué que c’est lors d’une mission de la Confédération africaine de football (CAF) que des manquements ont été relevés. Ce qui a occasionné la reprise de certains travaux dont le renouvellement de la pelouse par l’entreprise malienne EM2S, recrutée en décembre 2024. Selon le premier responsable des sports burkinabè, le renouvellement de la pelouse n’était pas uniquement que le gazon.

« Il a fallu le décaper sur une profondeur d’une vingtaine de centimètres pour pouvoir reconstituer toutes les couches drainantes. Il y a tout un système de drainage qui a été installé en dessous, automatique, avant d’arriver à la culture du gazon en surface », a-t-il informé. Il a rassuré que les prestataires actuels sont des techniciens rompus à la tâche sur les procédures CAF.

L’on se rappelle qu’en 2021, une mission d’inspection de la CAF avait occasionné la suspension du Stade du 4-Août pour non-conformité. Des travaux de réhabilitation au départ, il a fallu évoluer par la suite sur une normalisation de l’infrastructure pour respecter les normes de la CAF et de la FIFA. Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et enfin, juin 2025, selon le ministre Somda, verra la fin de la longue attente des sportifs et du peuple burkinabè.

Yves OUEDRAOGO