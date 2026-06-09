SONABEL : désormais des crédits cash power pour dépanner les clients

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui que la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) veut améliorer ses services au profit de sa clientèle. De sources bien introduites, la nationale de l’électricité va lancer, aujourd’hui 10 juin 2026, une solution innovante dénommée : « SOS cash power » dédiée aux abonnés équipés de compteurs prépayés. Cette solution, a-t-on expliqué à Kantigui, permet désormais aux clients, en cas de panne d’unités, de recharger automatiquement leurs compteurs prépayés à travers un emprunt de crédits d’électricité. « SOS cash power », a fait savoir (…)

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