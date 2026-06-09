Cérémonie d’adhésion au Kiogho : La construction d’un avenir basé sur des valeurs ancestrales

Par
BH SIDWAYA
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Plusieurs initiés adeptes de la tradition et très engagés pour la réhabilitation des valeurs ancestrales en perdition ont rejoint le Kiogho.

Le Mouvement Culture et Action a lancé, le samedi 6 juin 2026, une cérémonie d’adhésion au kiogho sur le site historique du bois sacré de Yaka situé à Dassasgho un quartier de Ouagadougou. Deuxième du genre, elle a été   placée sous le parrainage du Naaba Sanem de Ziniaré.

Le centre initiatique traditionnel dénommé « KIOGHO » du Mouvement Culture et Action pour l’année 2026 est ouvert. Une cinquantaine de personnes seront initiées sous l’encadrement des acteurs de la tradition ancestrale, les chefs coutumiers et les détenteurs des secrets multiséculaires. Ils vont se familiariser avec des thématiques telles que la spiritualité et conseils, la naissance et enfance, le mariage, la mort et les funérailles.  Par exemples, dans le domaine de la naissance d’un enfant, les initiés vont   apprendre comment se fait l’inhumation du placenta (Biig-naab-solgré), l’attribution d’un nom authentique, présentation du nouveau-né (Bu-wilgri) et les enseignements de l’enfant.

Naaba Sanem de Ziniaré «le Kiogho se veut un espace de transmission et de cohésion, rappelant que l’avenir du Burkina Faso peut s’appuyer sur la force de son patrimoine immatériel. »

Les différentes thématiques seront abordées à travers des exposés théoriques, des travaux pratiques, des sorties terrain avec les adeptes sur les pratiques thématiques en lien avec la tradition.  Les assistances pratiques se dérouleront sur toute l’étendue du territoire mossi où les adeptes pourront participer et apprendre.

« Ces rites mosse structurent la vie de l’individu de la naissance à la mort. Ils ne sont pas seulement des pratiques religieuses, mais des actes sociaux et culturels qui assurent la continuité de l’identité moaga et la cohésion communautaire », a soutenu le Naaba Sanem de Ziniaré.

Vèneg-b-yam H. Ka-Boré, Membre du mouvement Culture et Action estime que tout ceux qui entre dans le Kiogho doivent s’imprégner de tous ce qu’il faut comme valeur depuis la naissance d’un être humain depuis sa naissance jusqu’à sa mort.

Pour, Veneg-b-yam H Ka-Boré, un des organisateur, l’objectif du Kiogho, est d’offrir aux adeptes de la tradition moaga, un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales.

En rappel, le Mouvement Culture et Action est une association qui évolue dans le domaine de la culture. Elle mène comme activités la sauvegarde et la valorisation du patrimoine et expressions culturels à travers les sept arts que sont : l’architecture ; la sculpture ; l’art visuel ; la musique ; la littérature ; l’art de la scène et le cinéma.

 

                                                                                    Sylvie SAWADOGO

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