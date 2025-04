Caisse populaire de Cissin : un bilan satisfaisant en 2024

La Caisse populaire de Cissin a tenu sa 14e Assemblée générale (AG), jeudi 24 avril 2025, à Ouagadougou.

La direction de la caisse populaire de Cissin a réalisé à la date du 31 décembre 2024 des activités, selon 4 orientations prévues. Ainsi « l’orientation opti-misation du capital humain a atteint un taux de 77,77 %, celui du développement des affaires, 56,04%, le renforcement de la gestion des risques et de la surveillance financière, 61,87 % et le renforcement de la vie coopérative et de la bonne gouvernance, 82,50 % », a expliqué le directeur de la Caisse populaire de Cissin, Amidou Alou. Ces performances ont été révélées lors de la 14e Assemblée générale (AG) de la caisse populaire de Cissin tenue le jeudi 24 avril 2025, à Ouagadougou.

Selon le directeur de la Caisse de Cissin, en termes de crédits accordés aux femmes, ce sont 808 bénéficiaires avec un volume de crédit octroyé de 1 377 692 000 F CFA. « Le taux de remboursement des crédits est de 85 %. Cependant, 35 % des préfinancements de marché accusent des retards », a-t-il ajouté. A l’écouter, la Faitière des caisses populaires du Burkina s’est engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. « Ainsi, sur les 35 anomalies relevées par la commission bancaire, 29 ont été résorbées soit 82,9%. Une session de formation a été réalisée au profit des administrateurs en décembre 2024 », a relevé Amidou Alou.

Au cours de l’exercice écoulé, le conseil d’administration, a-t-il poursuivi, n’a pas connu de difficultés majeures dans l’exécution de ses activités, mais s’inquiète du niveau élevé des impayés, du faible taux de recouvrement des crédits radiés et souffrants, de la dégradation de l’environnement économique liée à la crise sécuritaire, du détournement fréquent des buts du crédit occasionnant des retards de paiement et le non-respect des engagements

pris par certains membres.

« C’est pourquoi, le conseil a souhaité qu’on mette l’accent sur la migration sur le nouveau logiciel « Selatis », l’amélioration de la qualité du portefeuille crédit, l’évaluation à mi-parcours du plan d’affaires 2024-2026, la tenue des cadres de concertation et l’appui des acteurs de crédits dans le recouvrement », a-t-il souligné. Et le représentant de la directrice générale de la Faitière des caisses populaires, Bienvenue Sawadogo, de rassurer que dans les jours qui suivront, la structure va basculer dans le nouveau logiciel qui leur permettra de mieux honorer les différents engagements pris.

Fleur BIRBA