Chez nous, le héros est célébré sur une pancarte en papier

Le poing levé, il trône sur des maillots de fans en lambeaux

Les discours du héros rivalisent d’avec les évangiles lus en entier

De veules troubadours les déclament à l’envi comme des robots

Chez nous, le héros tant aimé est vanté et adulé de son vivant

Jusqu’à la tombe, il ira seul ou avec quelques fidèles engagés

Son nom sera un slogan de marketing politique vendu aux partisans

Son idéologie pendra à l’effigie d’une nostalgie mal dédommagée

Chez nous le héros est vivant quand éternel, il dort avec les morts

Le passé porte fièrement la gloire des grands hommes éteints

Le cierge des cimetières brille, solitaire, au gré des vents de remords

Le silence du temps est orphelin de la rage des braves tant craints

Chez nous on peut aimer à mourir Sankara et détester son ombre

On peut lever le poing fermé en l’air sans savoir tenir un flambeau

Jeter la pierre aux autres sans apporter sa pierre aux siens qui sombrent

Il n’y a pas de Révolution sans passion, point de Nation sans hameau

Chez nous, l’avenir se conjugue au présent du contexte complexe

Les réflexes sont à la survie mais les perplexes crient à l’indignité

Les enjeux sont de taille mais la pagaille les ramène au jeu qui vexe

Parce que chez nous la liberté est une divinité en crise de puberté

Quand on vit on ne danse pas sur une lame de rasoir les pieds nus

On n’éteint pas les flammes de l’incendie avec de l’huile d’olive

On n’érige pas une citadelle avec des mains de pucelles ingénues

On ne bâtit pas un idéal commun avec le babil de Babel qui récidive

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr