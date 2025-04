CAN U17: Le Burkina stoppé aux portes de la finale par le Mali

Le choc des voisins entre le Burkina et le Mali pour une place en finale de la CAN U17 a tourné, hier 15 avril à Casablanca, au Maroc, en faveur des Aiglons (0-2). Déçus, les Etalons tenteront d’aller chercher la 3e place de la compétition vendredi prochain.

Le rêve de 2e sacre des Etalons en CAN U17 (après celui de 2011) s’est brisé dans l’après-midi du 15 avril 2025 à Casablanca, au Maroc. Les jeunes poulains de Oscar Barro ont été battus en demi-finale (2-0) par une très bonne équipe des Aiglons du Mali. Une désillusion pour les Etalons cadets qui nourrissaient de grosses ambitions dans ce tournoi consacré aux joueurs de moins de 17 ans du continent.

La déception côté burkinabè est légitime car le capitaine Fadil Barro et ses coéquipiers avaient, avant cette demi-finale, placé la barre très haut en effectuant le carton plein en matchs de poules (3 victoires), puis en survolant leur 8e de finale en atomisant la Zambie (6-1). Le moins que l’on puisse dire est que les Etalons U17 qui se sont battus durant les 90 mn dans cette demi-finale ont été muselés tout au long de la rencontre par une équipe joueuse des Aiglons. Le danger principal, le meilleur buteur du tournoi, Lookman Ashraf Tapsoba a été mis hors d’état de nuire par la défense à trois du Mali.

Ainsi, en première période les jeunes Etalons ont eu des difficultés dans la construction du jeu, se sont illustrés par de nombreuses pertes de balles et n’ont surtout pas pu créer le surnombre en attaque pour mettre Ashraf Tapsoba dans de meilleures dispositions. Le Mali a maitrisé la première partie, tant techniquement, tactiquement que collectivement et c’est en toute logique qu’ils ont ouvert le score (42e) sur un rush suivi d’une belle frappe des 25m de Soumaila Fané. Menés, les Etalons sont obligés de prendre le match à leur compte du retour des vestiaires.

Cependant, ils ont du mal à se créer des occasions face au bloc bas des Aiglons. Ce sont plutôt les Maliens qui se montrent dangereux en exploitant les espaces laissés par les Burkinabè. Ceux-ci le payeront cher puisque sur un corner, suite à une action dangereuse, Mahamadou Traoré reprend de la tête un ballon qui bat le portier burkinabè (74e). En réalité, ce n’est pas ce 2e but malien qui douche les espoirs des jeunes Burkinabè, mais les deux cartons rouges consécutifs, pour cumul de jaune, de Ali Koné (76e) et Alassana Bagayoko (90e).

Les Aiglons remportent ainsi leur 4e demi-finale successive en CAN U17 et compostent, sans coup férir, leur place en finale samedi prochain. Quant aux Etalons, ils n’ont pas démérité, car ils ont réalisé dans l’ensemble un bon tournoi avec en plus une qualification pour la prochaine coupe du monde de la catégorie. En attendant, il faudra qu’ils se remettent de cette défaite car il y a une médaille de bronze à aller chercher vendredi prochain.

Sié Simplice HIEN