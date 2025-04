Kundé 2025 : le commissariat général promet une soirée de magie

Le commissariat général des Kundé a animé sa 2e conférence de presse, le jeudi 17 avril 2025 à Ouagadougou pour présenter les différentes articulations de la 23e édition.

Le commissariat général des Kundé s’attelle pour parfaire la 23e édition des Kundé prévue, le vendredi 25 avril prochain. Afin de communier en parfaite harmonie avec le grand public, il a animé sa 2e conférence de presse, le jeudi 17 avril 2025 à Ouagadougou. Le but de cette conférence était de présenter les différentes articulations de la 23e édition. Au menu de la soirée du vendredi 25 avril 2025 à la salle des banquets de Ouaga 2000 : à partir de 19h30 va se dérouler un tapis rouge, un cocktail dinatoire dans un chapiteau climatisé retransmis sur les antennes de BF1.

Ensuite, les invités auront droit à un défilé de mode « apothéose » by Tuhora, des prestations d’artistes, la cérémonie de remises de 15 trophées dont 10 prix principaux et 5 prix spéciaux, le Kundé d’honneur et Kundé d’hommage. Ces évènements seront tous retransmis en direct sur la RTB. Comme artistes nationaux et internationaux invités à la 23e édition des Kundé, le commissariat général a cité le collectif Orange Music Talent, Awa Boussim, Roger Wango, Zedess, Makoma, Zitany Neil, Espoir 2000 et beaucoup d’autres surprises. Le partenaire officiel des Kundé, Orange Burkina a fait savoir que les votes du public continuent jusqu’à la soirée des Kundé. Ainsi pour voter, envoyez K1 pour Floby, K2 pour Kayawoto et K3 pour Miss Tanya au 312 à un coût sms de 105F. Le commissaire général des Kundé, Salfo Soré alias Jah Press a souligné que le comité est prêt à 90% dans l’organisation. Pour la 23e édition, il a souligné que 1 000 personnes sont attendues pour l’évènement et 8 000 personnes pour le « After Kundé ». Il a expliqué que ledit « After Kundé » est prévu se tenir le 30 avril 2025 au niveau du palais des Sports de Ouaga 2000. Il a par ailleurs assuré que la 23e édition va une fois de plus montrer aux yeux du monde que le Burkina est vivable malgré la situation sécuritaire. « C’est une manière pour nous de motiver les FDS et VDP qui font face aux défis sécuritaire », a fait savoir Salfo Soré.

Suite à des préoccupations des journalistes, Jah Press a précisé que l’innovation majeure est la tenue du cocktail dinatoire dans un chapiteau climatisé. « Nous invitons les gens à venir tôt pour bénéficier du cocktail dinatoire », a-t-il signifié.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)