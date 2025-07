Sécurité: le Gal Mady Savadogo analyse le terrorisme au Burkina Faso 

Le Général de brigade Mady Savadogo a dédicacé son premier ouvrage intitulé « Le terrorisme et la sécurité nationale au Burkina Faso (2015-2021) », samedi 12 juillet 2025 à Ouagadougou.

Le Général de brigade Mady Savadogo veut apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Dans cette optique, il a dédicacé le samedi 12 juillet à Ouagadougou, son premier ouvrage intitulé : « Le terrorisme et la sécurité nationale au Burkina Faso (2015-2021) ». Publié aux Éditions Plume’Afrik, l’ouvrage de 185 pages est le fruit d’un travail académique mené dans le cadre d’un mémoire de master en paix et sécurité. Il est structuré en trois grandes parties.

La première partie fait une analyse du contexte général dans lequel s’est développé le terrorisme au Burkina Faso, en mettant en lumière ses causes profondes, notamment sociales, politiques et géopolitiques. La deuxième partie traite des actions des groupes armés terroristes et leurs conséquences sur la sécurité nationale, notamment les pertes en vie humaines, les déplacements massifs, la destruction d’infrastructures et le climat de peur dans les zones affectées. La troisième partie s’intéresse à la riposte nationale, en identifiant les insuffisances constatées, tout en formulant des recommandations pratiques pour renforcer les capacités des Forces de défense et de sécurité et améliorer la gouvernance sécuritaire.

Selon l’auteur, cet ouvrage couvre une période critique, de 2015 à 2021, marquée par l’essor des attaques terroristes dans la sous-région, et cherche à répondre à une double exigence : comprendre le phénomène terroriste dans ses multiples dimensions et proposer des pistes concrètes d’amélioration pour une réponse nationale plus efficace. Le Général de brigade Mady Savadogo, a, par ailleurs, relevé l’importance de la dimension humanitaire qui accompagne cette publication. « J’ai dédié les recettes de vente de l’ouvrage aux veuves et aux orphelins des Forces de Défense et de Sécurité tombées au combat », a-t-il affirmé.

Le Directeur général du Centre national d’études stratégiques (CNES), le Général Barthélémy Simporé a souligné l’importance de ce livre. Pour lui, cette œuvre va enrichir la littérature nationale sur ce phénomène et contribuer à faire en sorte que les populations comprennent mieux le terrorisme. « Cela permet aussi que nous puissions documenter nous-mêmes les réalités de notre contexte, sans nous appuyer sur des écrits venant d’ailleurs, qui sont parfois très biaisés et décalés par rapport à nos réalités », a-t-il déclaré. L’ouvrage est disponible aux Éditions Plume’Afrik et à la librairie Mercury, au prix de 10 000 FCFA.

Abdoulaye BALBONE

Soraya ROAMBA

(Stagiaire)