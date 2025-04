RDC : l’imprévisible Kabila

A quel jeu joue l’ancien Président congolais, Joseph Kabila ? Cette question taraude les esprits, à l’heure où l’ex-homme fort de la République démocratique du Congo (RDC) est revenu au pays, avec un itinéraire qui intrigue. Exilé depuis 2023 pour des raisons académiques en Afrique du Sud, Kabila est arrivé, vendredi dernier, à Goma, la

capitale du Nord-Kivu, après un détour par Kigali au Rwanda. En plus d’avoir atterri dans une zone sous contrôle du groupe armé M23, depuis plusieurs mois, il est passé par le pays de Paul Kagamé, présenté comme le parrain des rebelles. Il n’en fallait plus pour provoquer le courroux du régime de Félix Tshisekedi, qui n’a de cesse de l’accuser d’instrumentaliser le M23 pour revenir aux affaires. Kabila aurait voulu que son retour soulève moins de poussière et de colère, qu’il aurait atterri à Kinshasa et non dans une province aux mains des ennemis du pouvoir en place. Selon son entourage, l’ancien chef de l’Etat a choisi Goma, dans l’intention de participer aux efforts de paix dans l’Est du pays ravagé par la guerre, mais Kinshasa ne se fait plus d’illusion.

La proximité de Kabila avec Corneille Nangaa, coordonnateur de l’AFC, la branche politique de la rébellion, détonne et achève de convaincre les plus sceptiques qu’il n’est pas neutre dans l’affaire. Son relatif silence sur la progression du M23, qui a menacé de marcher sur Kinshasa, n’est pas non plus passé inaperçu. Certains observateurs y ont vu une sorte de complicité. Avec son come-back via Goma, l’activisme de Kabila à l’Est de la RDC dans le confit est avéré, selon le gouvernement congolais, qui veut lui faire payer le prix fort. Deux jours après avoir foulé à nouveau la terre de ses ancêtres, il est tombé dans le viseur de Kinshasa, qui entend le traquer jusqu’à son dernier retranchement. La rupture est désormais consommée entre Kabila et Tshisekedi, qui se regardaient en chien de faïence depuis un bon moment. Scandalisé et outré, Kinshasa a pris des batteries de mesures contre Kabila pour haute trahison et collision avec les agresseurs du pays. Ainsi la justice congolaise a-t-elle décidé d’engager des poursuites judiciaires contre l’ancien président, de saisir ses biens mobiliers et immobiliers et de suspendre son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD/FCC). Que va alors faire Kabila, qui a promis de s’adresser au peuple congolais dans les jours à venir ? Va-t-il confirmer à la face du monde ses liens avec le M23 ou va-t-il nier ce qui parait être une évidence pour une certaine opinion ?

En tous les cas, Kabila apparait comme un trouble-fête dans un univers congolais très agité, avec la percée historique du M23 depuis janvier dernier, en témoigne la conquête de plusieurs localités dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Après 18 ans d’exercice, l’ancien chef de l’Etat congolais a tellement pris goût au pouvoir, que son envie de revenir aux affaires n’est plus un secret.

A-t-il choisi de reprendre le gouvernail par la force en se servant du M23 pour parvenir à ses fins ? Si Kabila venait à confirmer cette ambition, ce serait dommage pour la RDC, qui enchaine souffrance sur souffrance. Alors que ses habitants étaient promis à une vie meilleure avec ses importantes ressources naturelles. Mais tout est possible dans ce grand pays à la stabilité fragile, où les intérêts égoïstes priment et de surcroît avec des personnages aussi énigmatiques qu’imprévisibles comme Kabila. La RDC a pourtant besoin de sortir de la guerre et de se reconstruire durablement.

Engagés de part et d’autre dans une médiation entre l’exécutif congolais et le M23, le Qatar et l’Union africaine (UA), avec son nouveau médiateur, le Président togolais, Faure Gnassingbé y travaillent, mais la tâche n’est visiblement pas aisée. Il y a trop de rebondissements et d’implications dans la crise en RDC, que l’on se perd en conjecture. Quand est-ce que les frères congolais vont enfin fumer le calumet de la paix ?

Kader Patrick KARANTAO