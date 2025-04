FILSAH : le Premier ministre galvanise les travailleurs

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité la Filature du Sahel (FILSAH) dans la matinée, du vendredi 18 avril 2025, à Bobo-Dioulasso. Cette visite vise à encourager et galvaniser les travailleurs et les premiers responsables de cette unité de fabrication du fil et des serpillères de coton.

La dynamique impulsée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, donne une place prépondérante à l’industrialisation du Burkina Faso. Dans cette dynamique, le gouvernement met un point d’honneur à la promotion d’unités industrielles qui apportent de la valeur ajoutée aux matières premières par la transformation. C’est dans cette optique que le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, présent à Bobo-Dioulasso pour le lancement du Mois du patrimoine burkinabè, a visité la Filature du Sahel (FILSAH) dans la matinée ,du vendredi 18 avril 2025. Cette visite, selon le chef du gouvernement, vise à encourager et à galvaniser cette unité industrielle spécialisée dans la production du fil et des serpillères 100% coton.

« Nous avons fait le déplacement pour encourager le promoteur, les premiers responsables, et le personnel parce que ce qui se fait ici est conforme à la vision et aux orientations du chef de l’Etat : celle de travailler à l’émergence de fleurons de l’industrie au Burkina Faso. Et FILSAH est un des fleurons », a soutenu Rimtalba Emmanuel Ouédraogo. C’est un message d’encouragement que le Premier ministre a passé, mais aussi il a rassuré FILSAH, et à travers elle, toutes les unités industrielles que le gouvernement est engagé et déterminé à faire tout pour que le Burkina Faso puisse relancer le secteur de l’industrie et le secteur de la transformation pour garantir les bases d’un développement durable et endogène. Des différents compartiments de la production, aux magasins de stockage du fil, le chef du gouvernement, aux pas de course, a fait le tour pour constater de visu le processus de production de la FILSAH.

Les effets de l’interdiction d’importation du fil se font sentir

Les magasins bourrés de fil invendus il y a quelques mois, sont pratiquement vides au passage du chef du gouvernement. « La mesure du gouvernement d’interdire l’importation

« massive » du fil de coton, notamment asiatique, nous a beaucoup soulager. Les tonnes de fils entassés dans nos magasins ont désormais des preneurs. Ce qui nous a même permis de redémarrer certaines machines qui étaient aux arrêts pour accroitre notre production. Même si nous n’avons pas atteint notre production de croisière, il faut reconnaitre qu’il y a eu un grand changement avec cette mesure », s’est félicité un responsable de production sous anonymat. Certains des 100 agents qui avaient été mis à la porte à cause des difficultés d’écoulement du fil, selon les confidences de ce responsable de la production, ont été rappelés pour le démarrage de cette campagne de production. « Les jours à venir nous envisageons rappeler tous ceux qui avaient été remerciés », a-t-il fait savoir. De quoi réjouir le Premier ministre qui a dit toute sa satisfaction au sortir de la visite.

« Je repars très édifié par ce que j’ai vu ici à FILSAH. Je suis satisfait tant par la capacité de production que par la capacité d’innovation, et surtout par la capacité en termes d’emplois offerts par cette unité industrielle. Ce sont plus de 450 personnes qui sont employées, et notre visite ici rêvêt donc une symbolique en termes d’encouragement », a soutenu Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. La mesure d’interdire l’importation massive du fil contrefait, aux dires du chef du gouvernement, a été prise pour, a-t-il dit, protéger le marché du fil. « C’est une unité qui était victime d’une concurrence déloyale avec une forte importation de fil de mauvaise qualité. Les effets de cette mesure se font déjà sentir parce que de janvier à maintenant, selon les statistiques qui nous ont été communiquées, plus de 50 personnes ont été rappelées parce qu’auparavent l’unité était obligée de mettre une partie de son personnel au chômage », a indiqué le Premier ministre Ouédraogo.

Kamélé FAYAMA