Coopération Burkina Faso-Fédération de Russie! une signature de convention pour renforcer la coopération culturelle

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a facilité la signature de convention entre le ministère en charge de la culture et des arts et le Centre de la diplomatie publique de la Fédération de Russie, ce mercredi 9 juillet 2025.

La séance de signature de la convention a été présidée par l’ambassadeur, secrétaire général, monsieur Hermann Yirigouin Toé. Dans son mot de bienvenu adressé à la délégation russe, le secrétaire général a salué la volonté et l’engagement des deux Etats à élargir et renforcer les axes de leur coopération. « Nous avons ensemble investi les champs du politique, de l’économie, de la sécurité, voilà que nous faisons un pas décisif aujourd’hui vers ce qui touche l’essence même des peuples, c’est-à-dire la culture et les arts », a déclaré le secrétaire général.

L’ambassadeur Hermann Yirigouin Toé, s’est réjoui du renforcement de la coopération dans le domaine culturel qu’il considère comme un domaine pertinent. « C’est un cadre fort et un engagement commun à valoriser nos richesses culturelles respectives et à nourrir ensemble la diversité du monde », a-t-il indiqué et d’ajouter par ailleurs qu’à travers la culture « les peuples se comprennent, se rapprochent et construisent une paix durable».

Avec la signature de cette convention, la directrice exécutive du centre de la diplomatie publique de la Fédération de Russie a annoncé le développement de plusieurs projets d’échanges culturels ainsi que des programmes de formation des acteurs. « Cette étape marque un premier pas dans la coopération fructueuse dans le domaine de la culture et des arts », a soutenu madame Nataliia Krasovskaia. A son tour, le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme s’est réjoui de la signature de cet acte majeur pour les deux Etats.

« Par cette signature, nous avons marqué notre intérêt en termes de renforcement de capacité des acteurs en matière d’organisation des évènementiels, la promotion de la formation professionnelle dans le secteur et à accroitre la mobilité des acteurs », a relevé le Secrétaire général Bètamou Fidèle Aymar Tamini.

DCRP/MAECR-BE