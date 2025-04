Assises nationales du sport et des loisirs : faire du secteur un moteur de croissance économique

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi organise, du 9 au 12 avril 2025, les assises nationales du sport et des loisirs sur le thème : « Développement du sport et des loisirs dans un contextes de reconquête du territoire ». La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, hier 10 avril 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso veut optimiser la contribution du sport et des loisirs à son développement socio-économique et culturel. C’est dans ce cadre que le département en charge des sports organise, depuis le 9 avril et ce, jusqu’au 12 avril prochain, les assises nationales des sports et des loisirs. La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, jeudi 10 avril 2025 à Ouagadougou. Selon lui, le sport et les loisirs ne sont pas de simples divertissements. « Ils sont le reflet de l’âme d’un peuple, de sa vitalité et de son aspiration à l’excellence. Ils constituent des leviers incontournables de cohésion sociale, de bien-être et de développement économique. Ils forgent notre identité nationale et renforcent le sentiment d’appartenance à une communauté unie et résiliente », a-t-il laissé entendre. Pour lui, les assises devraient permettre de réfléchir sur quatre axes majeurs, notamment le développement des infrastructures sportives et de loisirs, en vue d’améliorer l’accès à des équipements modernes et sécurisés pour tous les Burkinabè et la structuration de l’économie du sport et des loisirs, afin d’en faire un véritable moteur de croissance économique et un pourvoyeur d’emplois pour notre jeunesse.

A cela, il a ajouté la promotion de la relève sportive, en mettant en place un cadre propice à l’émergence de jeunes talents capables de hisser haut les couleurs du Burkina Faso et le renforcement de la pratique des loisirs et du sport pour tous, dans une perspective d’inclusion sociale, de santé publique et de bien-être collectif. Le Premier ministre a rassuré que le gouvernement est engagé à renforcer les mécanismes de gouvernance du sport et des loisirs, à encourager la professionnalisation des disciplines sportives et à promouvoir l’industrie du sport comme vecteur d’innovation et de croissance. « Au-delà de ces engagements institutionnels, c’est un changement de mentalité que nous devons insuffler. Nous devons faire du sport et des loisirs une véritable culture nationale, où chaque Burkinabè, quel que soit son âge ou sa condition sociale, trouve un espace d’expression, d’épanouissement et de dépassement de soi », a-t-il indiqué. Plus de 350 participants venus des 13 régions, des fédérations, des associations sportives, du Comité national olympique, des ministères sectoriels, de la société civile, des partenaires technique et financier, participent à ces assises nationales.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO