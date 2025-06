Prix National de l’Entrepreneur Touristique : Koudougou accueille le lancement de la 7e édition

La 7e édition du Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET) a été officiellement lancé ce mercredi 25 juin 2025 à Koudougou à travers une conférence de presse.

« Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso » sera le thème de la 7e édition du Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET).C’est qui ressort de la conférence de presse de lancement du PNET 2025 animée, ce mercredi 25 juin 2025 dans la ville de Koudougou, par le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bètamou Fidèle Aymar Tamini, la Directrice générale du Tourisme, Monique Ouédraogo /Ilboudo et le directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Baba Barro.

Selon les conférenciers, l’événement s’est enrichi de plusieurs innovations. Il s’agit, entre autres, de l’organisation d’une excursion touristique, de la création de trois nouvelles récompenses (le prix officiel de la sous-catégorie agence d’hôtes et d’hôtesses d’accueil, le Prix spécial du meilleur entrepreneur touristique de la région hôte du PNET et le Prix spécial Faso tourisme), de la délocalisation de la Nuit de l’entrepreneur touristique.

Cette année, cette Nuit se tiendra le 10 octobre 2025 à Tenkodogo. Les inscriptions à la 7e édition du PNET ont déjà commencé le 17 juin 2025 et prendront fin le 15 juillet 2025 en ligne ou au sein de la Direction générale du Tourisme, des directions régionales/départementales de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Alassane KERE