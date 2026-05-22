Programme CIPCC 2026 : Trois mois pour mieux connaître, comprendre et percevoir véritablement la Chine

L’Association chinoise de diplomatie publique (CPDA) a officiellement lancé le programme 2026 du Centre international de communication de la presse chinoise (CIPCC) le jeudi 21 mai 2026 à Pékin, en Chine.

Sur invitation de l’Association chinoise de diplomatie publique (CPDA), 98 journalistes provenant de 90 pays du Sud global séjournent en Chine dans le cadre du programme 2026 du Centre international de communication de la presse chinoise (CIPCC). L’ouverture officielle a eu lieu dans l’après-midi du jeudi 21 mai 2026 dans la prestigieuse université de Renmin qui figure parmi le top trois des universités en Chine. La cérémonie a connu la présence d’importantes personnalités dont le ministre adjoint des Affaires étrangères de la République populaire de Chine.

Aux dires de Mme Tong Xiaoling, Ambassadrice du CPDA, le CIPPC constitue une plateforme permettant aux professionnels des médias du monde entier de connaître, de comprendre et de percevoir véritablement la Chine. Depuis sa création, a-t-elle indiqué, cette plateforme a permis à près de 1 000 journalistes issus de plus de 140 pays en développement d’être témoins des progrès réalisés par la Chine dans cette nouvelle ère. Munis de leurs stylos et de leurs objectifs, ils peuvent ainsi, grâce à leurs reportages présenter au monde une Chine authentique et diversifiée, distincte des récits occidentaux. Pour elle, en tant que ponts au-delà des frontières et liens entre les peuples, les médias jouent un rôle irremplaçable pour faire entendre des voix authentiques, faire tomber les barrières cognitives et favoriser la compréhension internationale.

Prenant la parole au nom du ministère des Affaires étrangères de la Chine, M. Hong Lei a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants. Il a noté que le CIPCC a été créé dans le but d’ouvrir une fenêtre sur la Chine et de construire un pont de liaison pour les amis des médias des pays du Sud. Il constitue à son avis un exemple frappant de la solidarité, de la coopération et de la collaboration entre les pays du Sud. « Au cours des cinq dernières années, nous avons accueilli des groupes de professionnels des médias venus découvrir et comprendre la Chine. Ils ont rapporté dans leur pays ce qu’ils ont vu, entendu et réfléchi. Et à travers des milliers de reportages, ils ont présenté au monde une image précise, multidimensionnelle et panoramique de la Chine, suscitant un large écho », s’est-il réjoui.

Durant les trois mois que va durer leur séjour, a-t-il mentionné, les journalistes auront l’opportunité de toucher du doigt les progrès constants enregistrés par la Chine tant en matière de développement économique que de stabilité sociale. « En parcourant la Chine, vous pourrez constater par vous-mêmes le développement coordonné de la région Pékin-Tianjin-Hebei, la vague d’innovation dans le delta du Yangtsé, le dynamisme vibrant de la région de la Grande Baie, les réalisations du développement à grande échelle de la région occidentale, et bien plus encore. Vous visiterez des entreprises chinoises de haute technologie et ressentirez la forte dynamique des nouvelles forces productives de qualité. Vous vous rendrez dans les champs, les usines, les communautés et les écoles, et vous communiquerez en face à face avec la population locale.

Être des témoins objectifs et fidèles

Vous assisterez à des séminaires sur le développement de la Chine dans divers domaines et participerez à des activités culturelles variées, qui vous permettront d’approfondir votre compréhension de la civilisation chinoise vieille de 5 000 ans et de sa quête inlassable de modernisation », a-t-il déclaré.

Il a dit espérer que les participants seront des témoins objectifs et fidèles afin de présenter au Sud global une Chine à la fois ancienne et moderne, qui progresse de manière constante et solide. « J’espère aussi que vous serez des promoteurs de l’amitié, afin que, grâce à vous, davantage d’amis du Sud comprennent la Chine, acquièrent une connaissance plus approfondie de la Chine, apprécient la Chine, et que les peuples de Chine et des pays du Sud se rapprochent encore davantage », a-t-il formulé le vœu. Il a traduit ses remerciements au CPDA et à l’Université de Renmin qui accueille cette année les participants.

Pour le Président de l’Université de Renmin Ma Huaide, c’est un véritable plaisir d’accueillir des journalistes pour un tel programme. De son avis, les journalistes sont les yeux et les oreilles du monde. « Ils transmettent la vérité à travers leurs objectifs et immortalisent leur époque par leurs mots, jouant ainsi un rôle essentiel de pont pour favoriser la compréhension mutuelle et forger un consensus entre les différentes civilisations et nations », a-t-il soutenu. Soulignant que cette année marque la première année du 15e plan quinquennal de la Chine, il a invité les participants au CIPCC à aborder ce programme avec soif de connaissances et à s’immerger dans la société chinoise afin d’acquérir une compréhension personnelle des pratiques dynamiques de la modernisation chinoise, de saisir la logique de développement de la voie chinoise et découvrir une Chine plus ouverte, innovante et dynamique. Dans le même temps, il a incité les journalistes du Sud global à partager avec la Chine les réalisations de leurs pays en matière de développement et leur sagesse en matière de gouvernance. « Apprenons les uns des autres et inspirons-nous mutuellement pour transmettre de l’espoir et une énergie positive », a-t-il appelé. Pour lui, ce programme constitue également un trait d’union entre les peuples afin de renforcer le dialogue culturel et la compréhension mutuelle. Il a donc souhaité qu’il se solde par un véritable succès.

Prenant la parole au nom des participants du Centre africain, Nadège YAMEOGO, journaliste au quotidien national du Burkina Faso a remercié le CPDA pour l’organisation de ce programme. Pour elle, le CIPCC ne se limite pas seulement à une immersion professionnelle. Il ouvre également, a-t-elle soutenu, la porte à une compréhension profonde des liens qui unissent les nations, favorise le dialogue interculturel et permet de raconter l’histoire de la Chine au monde avec authenticité. C’est aussi, a-t-elle indiqué, une opportunité unique d’observer, d’apprendre, de rapporter et partager des perspectives qui contribuent à un journalisme plus équilibré et plus éclairé. « Je vous encourage à profiter pleinement de chaque instant. Posez des questions, explorez, engagez-vous dans les discussions et laissez-vous inspirer par chaque rencontre et chaque expérience. Le CIPCC est un espace pour apprendre mais aussi pour tisser des liens durables et significatifs », a-t-elle déclaré.

Nadège YAMEOGO