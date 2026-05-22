Région de Bankui : Le Premier ministre présente ses civilités aux autorités coutumières et religieuses à Dédougou

Arrivé à Dédougou, capitale de la région de Bankui, dans la soirée du jeudi 21 mai 2026 pour un séjour de travail, le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a entamé la journée du vendredi 22 mai par une visite de courtoisie au chef de canton de la localité.

Au palais royal du chef de canton de Dédougou, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a fait d’une pierre deux coups. Il a rencontré à la fois les notabilités coutumières et religieuses de la cité de Bankuy. Accompagné du ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, et celui chargé du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, ainsi que des autorités administratives régionales, il a traduit sa reconnaissance à ses hôtes pour leurs prières en faveur du retour de la paix et de la sécurité. Il a aussi exprimé son admiration pour leur accompagnement à la mise en œuvre des politiques publiques dans la région. Il s’est réjoui particulièrement de l’espoir, de la confiance et de la résilience dont les acteurs de la région font preuve au quotidien, avant de saluer les sacrifices consentis par les forces engagées sur les théâtres d’opérations.

Le chef de canton a souhaité la bienvenue à ses visiteurs. Entouré de ses proches collaborateurs, le chef a formulé des bénédictions pour un agréable séjour et un plein succès aux activités que le premier ministre est venu accomplir dans la région.

Au cours de cette journée du 22 mai 2026, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo va accorder son patronage au lancement officiel des activités de deux unités industrielles destinées à la transformation des produits agricoles locaux. Ce geste exprime la volonté des autorités, sous la Révolution progressiste populaire (RPP), de soutenir et promouvoir l’investissement privé national, de consolider la transformation locale des produits agricoles pour accroître leur valeur ajoutée au bénéfice de l’économie nationale.

Yacouba Belem