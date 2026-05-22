Concertation Régionale Public /Privé: Des perspectives en vue d’améliorer le climat des affaires au Burkina Faso

Le secrétaire général de la région de Yaadga Kouilga Albert Zongo a présidé le jeudi 21 mai 2026 à Ouahigouya les concertations régionales des Secteurs Public-Privé 2026. Les échanges ont porté principalement sur des stratégies de développement des infrastructures à travers l’engagement patriotique pour une économie durable.

Depuis 2018, le gouvernement du Burkina Faso a mis en place le cadre de concertation et d’orientation pour le dialogue État/secteur privé (CODESP). Dans la dynamique d’une amélioration continue du dialogue public-privé, il a été adopté le décret portant création, organisation, attribution, composition et fonctionnement du cadre de concertation public-privé (CC-PP) en remplacement du cadre de concertation et d’orientation pour le dialogue État/Secteur Privé. Pour l’année 2026, ces rencontres au niveau national se tiendront sous le thème : « Civisme, économique et engagement patriotique: rôle du secteur privé dans le processus de refondation de l’État ».

Présidé par le gouverneur de la région et représenté par le secrétaire général de la région Kouilga Albert Zongo corps constitués de la région, acteurs du secteur privé; tous étaient présents à cette rencontre d’échanges. Il s’agit d’une tribune pour les participants d’examiner l’état de mise en œuvre des recommandations des concertations antérieures, de formuler de nouvelles recommandations et préoccupations des secteurs d’activités en vue d’y apporter des éléments de réponse.

Pour le président du cadre de concertation régionale public-privé du Yaadga, Kouilga Albert Zongo, l’initiative traduit la volonté du gouvernement de discuter avec les acteurs du secteur privé (les opérateurs économiques) pour la bonne marche de l’économie burkinabè. « La tenue de ces concertations régionales entre État et secteur privé s’inscrit dans la dynamique de préparation de la prochaine rencontre nationale gouvernement-secteur privé. L’objectif de ces cadres de concertation est de renforcer le climat des affaires entre le gouvernement et les acteurs du secteur privé. Nous sommes très contents de la forte mobilisation qui témoigne de l’intérêt accordé à ces rencontres d’échanges. Nous invitons l’ensemble des participants à des échanges francs pour qu’au sortir, l’ensemble des parties prenantes puissent tirer pleinement satisfaction » a-t-il soutenu.

Un dialogue franc entre les acteurs

Prenant la parole au nom des acteurs du secteur privé, Raoul Téné a salué de vive voix le gouvernement burkinabè à travers le secrétaire général de la région représentant le gouverneur. Selon M. Téné, ces rencontres d’échanges vont contribuer à améliorer les relations entre les acteurs du secteur privé et l’administration, ce qui constitue un atout pour une économie plus performante. « La rencontre de concertation régionale Public-Privé nous permet, au-delà du diagnostic, de porter collectivement des propositions concrètes auprès des pouvoirs publics. C’est aussi une occasion de renforcer la confiance et la collaboration entre le secteur public et privé au niveau régional. Nous saluons les autorités pour cette vision. Nous invitons les participants à prêter l’oreille attentive et surtout à poser des questions sur toutes les zones d’ombre car c’est à travers ces échanges directs que nous allons trouver les solutions pour faire rayonner l’économie de la région de Yaadga et du Burkina Faso » a-t-il souligné.

En marge de la journée d’échange, les participants ont eu droit à une visite des stands d’expositions des savoir-faire des artisans de la région et une dégustation des produits locaux. Tout en saluant la forte mobilisation, M. Zongo a invité l’ensemble des participant à des échanges francs afin de trouver des solutions pour renforcer la collaboration entre l’État et le secteur et de faire rayonner l’économie du Burkina Faso.

Bassirou BADINI

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