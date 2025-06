Afreximbank : 250 milliards de dollars mobilisés en 32 ans au profit du commerce africain

La Banque africaine d’import-export a ouvert, le mercredi 25 juin 2025 à Abuja

au Nigéria, sa 32e Assemblée annuelle. Pendant quatre jours, plusieurs

activités vont marquer cette rencontre qui a pour thème « Bâtir l’avenir sur des

décennies de résilience ».

La 32e Assemblée annuelle de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank)

s’est ouverte ce mercredi 25 juin 2025 à Abuja dans la capitale nigériane. C’est une

occasion pour les participants de faire le bilan de plus de trois de décennies de

résilience, d’innovation et de transformation à travers le continent africain. Dans son

mot de bienvenue, le président d’Afreximbank, Pr Benedict Oramah a indiqué qu’en

trois décennies, son institution a mobilisé plus de 250 milliards de dollars en Afrique,

dynamisé des secteurs longtemps négligés par les financements traditionnels et joué

un rôle vital lors des crises comme la pandémie de la COVID-19, les chocs liés aux

matières premières et les ruptures des chaines d’approvisionnement. Le gouverneur

de la banque centrale du Nigéria, Dr Olayemi Cardoso, a félicité Afreximbank pour

son engagement dans la transformation de l’économie africaine. « En 32 ans, la

banque a été un catalyseur du développement. En créant Afreximbank, les

fondateurs ont compris que l’Afrique avait besoin d’une institution qui libère les

potentialités du continent pour un commerce africain intégré », a affirmé Dr Olayemi

Cardoso. En ce qui concerne le Nigéria en particulier, il a fait savoir que son pays

reflète l’impact des partenariats stratégiques avec plus de 50 milliards de dollars

injectés dans le développement du commerce nigérian au cours de la dernière

décennie.

Dans la même lancée, le représentant du ministre ghanéen des finances, Cassiel Ato

Baah Forson a relevé que pendant plusieurs décennies le continent africain a fait

face à des crises mais il a toujours démontré ses capacités à les surmonter grâce à

des actions visionnaires comme celles d’Afreximbank. « Depuis sa création, elle a

contribué à la transformation de l’économie africaine. Par exemple le système de

paiement permet de lever certains obstacles ce qui augmente le volume du

commerce intra-africain », a-t-il étayé.

Le représentant du vice-président du Nigéria, Kashim Shettima a souligné que le

thème de cette assemblée annuelle « Bâtir l’avenir sur des décennies de résilience »,

invite à une réflexion sur les étapes franchies et la vision pour les prochaines

années. « Notre avenir doit se construire avec la concrétisation de nouvelles idées.

Le Nigéria est prêt à renforcer son partenariat avec Afreximbank », a soutenu le

représentant du vice-président.

Selon Pr Benedict Oramah, la présente assemblée annuelle se tient dans un

contexte mondial difficile marqué par la montée du protectionnisme et l’incertitude

géopolitique. Cependant, de son avis, c’est cette incertitude qui rappelle qu’il est

impératif de renforcer la cohésion de l’intérieur et de tracer un avenir africain et

influent à l’échelle mondiale. « La jeunesse de la population africaine, la richesse de

ses ressources naturelles, l’expansion du commerce intra-africain et les mutations

technologiques devraient créer un nouveau modèle de développement », a-t-il lancé.

Joseph HARO

(A Abuja, Nigéria)