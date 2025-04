Reconquête du territoire national: la Brigade des VDP galvanise la troupe dans le Gourma

L’Etat-major de la Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) s’est rendu à Diapangou et à Fada N’Gourma, jeudi 24 avril 2025, pour encourager les VDP de la province du Gourma. A l’occasion, la délégation les a félicités pour les efforts consentis au quotidien, leur a traduit la solidarité du commandement, mais les a aussi sensibilisés à se départir de toute manipulation des ennemis de la nation.

Quelques jours après l’annonce d’une nouvelle tentative de déstabilisation déjouée où l’ennemi s’était livré à la manipulation de certains Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), l’Etat-major de la Brigade des VDP (BVDP) a pris langue avec les VDP de la province du Gourma, jeudi 24 avril 2025. C’est une journée marathon qui a conduit la délégation à Diapangou, puis à Fada N’Gourma. D’une étape à l’autre, le chef de mission, le capitaine Razak Nacoulma, qui avait à ses côtés d’autres responsables militaires et paramilitaires, a échangé, à bâtons rompus, avec les Volontaires des communes de Diabo, Tibga et Diapangou.

« Dans le cadre d’un commandement de proximité, l’Etat-major de la BVDP nous a chargés d’aller à la rencontre des VDP sur le terrain, de les féliciter pour le travail extraordinaire qu’ils abattent, de les encourager, de leur exprimer la solidarité de la hiérarchie et de recueillir leurs préoccupations », a indiqué le capitaine Nacoulma, d’entrée de jeu.

Le decor ainsi planté, les VDP, visiblement revigorés et ragaillardis par cette visite, peuvent exposer leurs préoccupations et formuler des doléances à leurs hôtes. Prenant la parole à tour de rôle, ils ont tous souhaité un renforcement des effectifs, mais aussi l’organisation d’opérations d’envergure dans les meilleurs délais pour, ont-ils dit, désinfecter

certaines localités et permettre, ainsi, à toutes les populations de retourner au bercail.

Le VDP, une fierté nationale

Par ailleurs, certains sont revenus sur leurs conditions de vie et celles de leurs familles. « Nous demandons à nos autorités qui font déjà beaucoup d’efforts pour nous de se pencher sur les questions de santé et d’éducation de nos familles. Si elles peuvent soutenir l’éducation et la santé de nos enfants, ce serait un grand soulagement pour nous », a insisté un VDP.

Pour le capitaine Nacoulma, les préoccupations énoncées par les éléments sont légitimes.

« Nous les traiterons avec diligence pour leur permettre de poursuivre le combat dans la sérénité », a-t-il rassuré. Par la suite, l’officier militaire est revenu sur les tentatives d’instrumentalisation etde manipulation des ennemis de la nation à travers

les réseaux sociaux, notamment.

Des manœuvres qui tendent, selon lui, à démoraliser les VDP. « Nous leur disons de ne pas se laisser perturber par les manipulations et de prendre des précautions pour éviter de tomber dans le piège des ennemis », a-t-il conseillé. Sur cette question, a dit un chef VDP, la hiérarchie peut compter sur les VDP du Gourma. « Nous ne céderons pas à la manipulation. Nous n’avons pas le temps pour les manipulateurs. Nous sommes focus sur notre mission et nous allons continuer à nous donner à fond pour la reconquête de l’intégralité de notre territoire. Le combat continue », a-t-il ajouté. A sa suite, un autre VDP a salué la démarche de la BVDP.

« Cette visite de nos patrons nous a remonté le moral. Cela veut dire qu’ils se soucient de nous. Nous leur disons merci et les rassurons que les VDP et l’ensemble des FDS vivent et travaillent dans l’harmonie. Nous n’avons aucun problème entre nous. Nous allons continuer le combat jusqu’à la victoire finale », a-t-il fait savoir. Pour conclure, le capitaine Nacoulma a appelé les VDP à maintenir l’engagement et à continuer d’engranger des victoires sur l’ennemi.

Joanny SOW