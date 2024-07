Présidence de la FBF: Oumarou Sawadogo, Ali Guissou et Jonathan Pitroipa officiellement candidats

Trois candidats ont officiellement déposé, hier 17 juillet 2024, leur dossier de candidature à la présidence de la Fédération burkinabè de football (FBF). Le colonel-major Oumarou Sawadogo, le président de l’As Douanes, Ali Guissou et l’ancien international Jonathan Pitroipa sont repartis chacun avec un récépissé, en attendant la validation dans les prochains jours de leurs dossiers de candidature par la commission électorale.

17 juillet 2024, date limite de dépôt de candidature à la présidence de la Fédération burkinabè de football (FBF). Et c’est ce jour que les candidats, le colonel-major à la retraite, Oumarou Sawadogo, le président de l’AS Douanes section football, Ali Guissou et l’ancien international, Jonathan Pitroipa ont choisi pour le dépôt des dossiers.

Le premier à arriver au centre technique de la FBF est l’officier supérieur des forces armées à la retraite, le colonel-major Oumarou Sawadogo. Il est 10h50mn quand son véhicule s’immobilise devant l’entrée principale. Il est accompagné de Me Issa Sama, du lieutenant-colonel Fabé Traoré de l’Union sportive des forces armées (USFA), de Aissa Ouédraogo du football féminin du club militaire et de Manga Oulé Ouattara également de l’USFA.

La délégation s’apprête à entrer dans le bâtiment quand elle est stoppée par le patron des lieux, Lazare Banssé, un des soutiens du colonel-major. Après les salutations d’usage avec le président de la FBF, Oumarou Sawadogo et son équipe font leur entrée dans les locaux de la faitière du football burkinabè. Sans guide, ils se perdent. Le 1er bureau, puis le 2e qu’ils investissent ne sont pas les bons endroits. Le 3e local est le bon et ils y sont reçus pour l’enregistre-ment du dossier. Et avant de commencer les vérifications, la presse a bénéficié de quelques instants de prise de vue avant de libérer le bureau.

Place donc aux vérifications du dossier de Oumarou Sawadogo et ceux de ses 20 membres qui constitueront son comité exécutif au sein duquel on retrouve Rahim Ouédraogo de RAHIMO FC au poste de 1er vice-président, le colonel Hamed Herman Rouamba de l’USFA

au poste de 2e vice-président, Kassoum Traoré de Sporting FC au poste de 3e vice-président et Boubacar Béréhoundougou au poste de 4e vice-président.

Parmi les membres, le colonel major à la retraite à porter entre autres son choix sur le capitaine Basile Zongo, Issiaka Congo, Jacques Dalla, Haibata Niampa ou encore Jérôme Tiendrebéogo.

Des récépissés en attendant la validation…

Il a fallu plus de 3h30mn à la commission électorale pour vérifier les dossiers de toutes ces personnes avant de délivrer, enfin, le récépissé de réception au colonel major à la retraite. Récépissé en main, Oumarou Sawadogo évite de se prêter aux questions des journalistes mais promet de leur revenir avec son programme si toute fois sa candidature est validée.

Pendant que le candidat de l’USFA était toujours dans le bureau de la commission électorale de la FBF, Ali Guissou, le président de l’As Douanes y fait son arrivée (13h51mn), en compagnie du juge Jean-Claude Ramdé, David Yaméogo, Abdoul Karim Minoungou et d’autres personnes. La presse n’a également droit qu’à quelques minutes de prises de vues avant d’être invitée à se retirer.

Contrairement à Oumarou Sawadogo, la vérification des dossiers de Ali Guissou et de son équipe a pris moins de temps. Et pendant que le président l’AS Douanes était face à la commission électorale, Jonathan Pitroipa a fait son entrée au centre technique de la FBF. Mais comme le bureau était toujours occupé, l’ancien international rebrousse chemin pour ne revenir qu’une heure après pour se présenter devant la commission électorale pour la vérification de son dossier.

Tout comme les autres, le meilleur joueur de la CAN 2013 repart avec un récépissé. « Nous sommes venus déposer un rêve, une vision, plus qu’une candidature. Je suis très confiant », confie Jonathan Pitroipa. En attendant la validation, ils sont trois à avoir déposer leurs dossiers de candidature à la présidence de la FBF auprès de la commission électorale.

Ollo Aimé Césaire HIEN