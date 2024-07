IVe édition de la nuit des médaillés : les mérites de 294 sportifs et 121 encadreurs magnifiés

La IVe édition de la nuit des médaillés s’est tenue, le 19 juillet 2024 dans la salle des Banquets de Ouaga 2000 où les mérites de 294 sportifs et 121 encadreurs ont été magnifiés.

Comme il est de coutume depuis quelques années, le ministère en charge des sports reconnait les mérites des acteurs du monde sportif afin de créer les conditions pour une saine émulation entre les sportifs. C’est ainsi qu’il s’est tenu, le 19 juillet dernier dans la salle des Banquets de Ouaga 2000, la IVeédition de la nuit des médaillés. Au terme de la saison sportive 2022-2023, les fédérations sportives et de loisirs placées sous tutelle du département des sports, au nombre de 31 auxquelles s’ajoutent Spécial Olympics Burkina et trois (03) disciplines sportives indépendantes ont fait l’objet d’évaluation.

Sur les 31 fédérations, 29 ont participé à 130 compétitions au niveau international. 21 des 29 fédérations ayant pris part à toutes ces compétitions ont pu engranger au total 301 médailles dont 102 en or, 117 en argent et 82 en bronze. Ce résultat exceptionnel faisant de la saison 2022-2023 l’une des meilleures saisons sportives que le Burkina Faso ait connues selon la Directrice générale des sports, Wendguété Valérie Badolo/Tapsoba, est à mettre à l’actif de 294 sportifs toutes disciplines confondues dont 178 hommes et 116 femmes.

Ces sportifs ont été encadrés par 121 techniciens dont 109 hommes et 12 femmes. Organisée dans un contexte particulièrement difficile au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Dr Boubakar Savadogo, a rappelé que la nuit des médaillés est à mettre à l’actif de ses prédécesseurs qui ont su tracer les sillons et poser les jalons pour que le Burkina Faso affirme sa présence dans le concert des nations par le sport et continue de rayonner à l’échelle internationale.

En paraphrasant le chef de l’Etat qui disait dans une interview accordée à la presse en marge d’un match de gala disputé avec les anciens footballeurs professionnels que

« les sportifs sont des Ambassadeurs du pays » le chef du département des sports a rappelé que les sportifs en compétition permettent au Ditanyé de retentir partout à travers le monde entier. Leurs performances créent de la joie dans les cœurs de nombreux Burkinabè et permettent d’exalter le patriotisme et cultivent sans le savoir, la paix et la cohésion sociale même en étant loin de la mère patrie.

Pour magnifier leurs mérites, chaque médaillé a reçu un trophée et des gadgets offerts par les sponsors. En rappel, la IVe édition de la nuit des médaillés a connu la présence du directeur de cabinet de la Présidence du Faso, du secrétaire général du gouvernement, de la ministre de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques et bien entendu celui en charge des sports, patron de la cérémonie.

Ollo Aimé Césaire HIEN