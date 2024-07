B.M, âgé de 26 ans et domicilié à Bobo-Dioulasso, a comparu le mardi 16 juillet 2024 devant les juges de la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour des faits de discrédit sur une décision de justice et pour menace de mort sur A.M, la mère de son enfant. En effet, ne vivant plus avec la génitrice de son enfant, cette dernière a saisi la justice pour trancher sur la garde de l’enfant et sur sa prise (…)

