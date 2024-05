Promotion du tourisme interne : des retraités découvrent des sites attractifs à Bobo-Dioulasso

En marge de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), une trentaine de retraités de la classe 2023 du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ont visité plusieurs sites touristiques de Bobo-Dioulasso. Organisé du 2 au 5 mai 2024, ce séjour touristique a été offert par le chef du département de tutelle, le ministre d’Etat, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo.

C’est une première au Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), où les dirigeants accordent une attention particulière aux retraités. A l’écoute de ces hommes et femmes qui ont servi son département pendant des décennies, le ministre d’Etat, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a initié un séjour touristique en faveur des retraités de la classe 2023. La trentaine de bénéficiaires ont été conduits par une équipe de l’Office national du tourisme burkinabè (ONTB), dirigée par le chef de service développement et positionnement des produits, Landry Ouédraogo. Dans l’intervalle de leur séjour (du 2 au 5 mai 2024), les participants ont pu visiter plusieurs sites à Bobo-Dioulasso, région des Hauts-Bassins, en marge de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC). La première attraction touristique visitée par les retraités : le musée communal Sogossira Sanou de Bobo-Dioulasso, du nom de l’ancien chef de canton des Bobo mandarè, décédé en 2008.

Autrefois, appelé musée provincial du Houet, c’est un lieu de conservation d’objets de toutes les natures (masques, statuettes, instruments de musique, habitats traditionnels …) qui témoignent de l’évolution de l’histoire des peuples de l’Ouest du Burkina Faso. Les convives du ministre Ouédraogo y ont par exemple découvert avec stupéfaction et admiration, un costume de guerre mythique datant des années 1800 et ayant appartenu au roi du Kénédougou, Tiéba Traoré. Outre les objets d’art et autres curiosités, ils ont également vu un triste spectacle derrière le musée communal Sogossira Sanou où se trouve une partie du marigot Houet qui traverse la ville de Bobo-Dioulasso du sud au nord. En effet, a expliqué le guide, Ablassé Nikiéma, les eaux usées de la prison civile et des différentes industries de la ville polluent le marigot Houet. « Cela entraine régulièrement la mort des silures sacrés contenus dans le marigot Houet. Il y a six mois de cela, des silures sacrés sont morts », a-t-il confié. D’une attraction touristique à une autre, les retraités de la classe 2023 du MCCAT sont allés, entre autres, à la découverte du mausolée de la princesse Guimbi Ouattara, au cœur du quartier dioula de Kombougou et de la Guinguette, située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Au mausolée Guimbi Ouattara, les participants ont replongé dans l’histoire de cette princesse, née en 1836 et décédée en 1919, avant de se prosterner sur sa tombe. Cette brave dame, à en croire le guide, Drissa Ouattara, a fortement contribué à la défense de la ville de Sya contre les conquérants, tels Tiéba Traoré et Samory Touré, par la fourniture de renseignement aux hommes. « La princesse Guimbi Ouattara n’avait pas été au front. Elle est décédée d’une mort naturelle contrairement à ceux que certains pensent », a-t-il précisé. Les retraités ont par ailleurs vu le puits intarissable de plus de 100 ans qui appartenait à Guimbi Ouattara. Selon les explications du guide Ouattara, elle utilisait l’eau du puits pour faire des miracles, en soignant par exemple les maladies des enfants. Cette tradition a été conservée, si bien que les visiteurs peuvent formuler des vœux avant de boire l’eau du puits et espérer les voir se réaliser. Les retraités du MCCAT ont tenté l’expérience et attendent de vivre le meilleur. La plupart d’entre eux ont emporté, dans des bidons, cette eau miraculeuse, comparable à celle connue des musulmans et issue du Zamzam, source d’eau constituant le puits du sanctuaire de la Kaaba, à La Mecque, en Arabie saoudite.

Détour à la guinguette

Les retraités n’ont pas aussi boudé leur plaisir à la guinguette, sise à l’intérieur de la forêt du Kou, classée en 1951, avec une superficie de 115 hectares. Après avoir parcouru une partie de la forêt claire et de la forêt dense, les retraités du MCCAT ont pu contempler ce plan d’eau naturel qui forme une sorte de piscine sur le cours de la rivière du Kou, une ressource naturelle qui approvisionne la ville de Bobo-Dioulasso en eau potable et favorise l’agriculture. Elle traverse la forêt du Kou qui porte son nom. Toutefois, le lit de la rivière du Kou connait l’ensablement, phénomène que le guide Soungalo Sanon regrette, appelant les autorités compétentes à se pencher sur la question. Dans l’ensemble, les retraités ont apprécié l’initiative de leur ministre de tutelle. « Je salue cette initiative qui nous honore. J’ai fait une partie de mes études à Bobo et j’y revenais en vacances étant à l’université. Mais je n’ai jamais eu la curiosité de visiter ces sites. Nous avons pu changer d’air », a commenté Abdoulaye Damé, ex-cadre des Editions Sidwaya. L’ancienne députée, Reine Sakandé qui avait servi à la DRH du MCCAT, a abondé dans le même sens. « L’initiative du ministre est à féliciter, ce d’autant plus que quand les agents de l’administration vont à la retraite, on a tendance à les oublier. Des excursions touristiques du genre permettent de prolonger la vie », a-t-elle déclaré, exhortant par ailleurs les autorités compétentes à développer davantage le tourisme interne. Avant de quitter la ville de Sya, les retraités ont été reçus par le ministre d’Etat, Jean-Emmanuel Ouédraogo qui les a remerciés d’avoir répondu à l’appel. « Les retraités seront toujours utiles à toute action du ministère », leur a-t-il signifié, tout en les appelant à rester toujours engagés dans la promotion de la culture et du tourisme.

Kader Patrick KARANTAO