L’indépendance vraie !

Chaque jour, mon peuple subit le lourd tribut de la haine

Chaque jour, des familles pleurent le proche qui s’éloigne

A jamais, nous perdons le digne combattant emporté

Par animosité, ils nous ont attaqués pour notre intégrité

Sous le regard indifférent de l’amitié conditionnelle qui tue

L’aide qui sauve joue à la montre dans le concert des nations

La communauté dite internationale dénonce et crie au loup

De la résolution à l’action, du véto au chaos, l’empathie est nulle

A ciel ouvert, les tombes s’étendent, le mal se répand et s’emballe

Pour nous défendre, il faut que le maître nous donne son accord

Même avec notre argent, nous ne pouvons rien acheter pour riposter

Pendant ce temps, les terroristes s’arment et se réarment, par personne

Depuis leur cabine secrète, ils suivent les mouvements du mal

Par satellites interposés, ils scrutent le danger par-dessus nos têtes

Au nom de l’amitié qui abandonne, ils jouent à l’autruche qui triche

Mais pour notre or et le pétrole, l’uranium et le lithium, ils restent !

Non, à l’indépendance à dominance de main tendue à la sébile vide !

Non à l’amitié sans pitié qui crie sa piété pour exploiter l’autre à satiété !

Oui à l’autonomie qui libère de l’anémie entretenue par les faux amis !

Oui à la souveraineté dans les limites du ciel qui s’étend avec fierté !

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr