Conférences régionales du gouvernement : le premier ministre échange avec les forces vives du Yaadga

Dans le cadre du lancement des conférences régionales du gouvernement, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a échangé à bâtons rompus avec les forces vives de la région de Yaadga, samedi 18 avril 2026 à Ouahigouya.

En allant à la rencontre des forces vives de la région de Yaadga le samedi 18 avril 2026, dans le cadre des conférences régionales du gouvernement, les membres du gouvernement ne se sont pas contentés de présenter les résultats engrangés durant les trois années de gouvernance du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) II. Ils se sont également livrés à un véritable exercice de dialogue avec la population. Les différentes composantes de la société ont exposé leurs préoccupations et fait des propositions dans l’optique d’améliorer l’action publique.

De façon générale, les représentants des différentes couches socioprofessionnelles ont salué les efforts du gouvernement, exprimant leur satisfaction face aux résultats engrangés. Ils ont toutefois soulevé quelques préoccupations liées notamment à la disponibilité de l’eau potable en période de forte chaleur, l’accès aux financements pour les femmes et les jeunes ainsi que le bitumage de certaines routes comme l’axe Ouahigouya-Tougan et Ouaga-Gourcy.

Le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a rassuré les forces vives de la région de Yaadga que toutes leurs..doléances…….. sont prises en compte par le gouvernement. Il a évoqué notamment l’acquisition de matériels de forage pour les opérations de curage de barrages et l’exploration des eaux souterraines en vue de faire face aux pénuries d’eau. Il a également fait cas de la mise en œuvre des Initiatives présidentielles pour la réalisation et la réhabilitation des routes. Le chef du gouvernement a souligné pour les jeunes, de s’approprier les différentes initiatives engagées par le gouvernement dans le cadre de la Révolution progressiste populaire.

« Chacun peut apporter sa contribution »

La parole a, par la suite, été donnée aux différents ministres afin de répondre à certaines préoccupations spécifiques en lien avec leurs départements.

Sur le plan sécuritaire, les forces vives, tout en saluant les grandes avancées enregistrées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont plaidé pour un renforcement des actions afin de bouter complètement l’insécurité hors de la région. En réponse, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a appelé à un esprit de résilience de la population. « Les FDS sont engagées pour protéger les populations, souvent au péril de leur vie. Leur mission est de servir la Nation et d’assurer la sécurité de tous.

Ce combat n’est pas seulement le leur, mais celui de toute la Nation », a-t-il estimé. Il a, par ailleurs, appelé les populations à se départir des discours qui fragilisent les efforts en cours. « Les critiques sont légitimes, mais elles doivent être constructives. Chacun peut apporter sa contribution à travers des propositions concrètes afin d’aller ensemble vers la victoire », a-t-il déclaré. Dans le domaine de la Santé, le ministre Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a rassuré que des réformes sont engagées dans le but de renforcer l’efficacité du système de santé. « Les discussions en cours visent à impliquer davantage les médecins, les districts sanitaires et les équipes administratives afin d’améliorer la prise en charge des populations », a-t-il indiqué.

Réhabiliter les maisons des jeunes

Elève à l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) de Ouahigouya, Guy Christian Sourgou, a exprimé un pincement au cœur de ne pouvoir prendre part à l’immersion patriotique. Il a eu l’assurance auprès du ministre de la Santé qu’un plan d’immersion patriotique est en train d’être peaufiné au sein de son département auquel les apprenants des différentes écoles de santé seront intégrés.

En matière d’éducation, le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a noté que l’école seule ne suffit pas pour assurer l’éducation complète des enfants. « L’éducation commence à la maison. C’est là que l’enfant apprend les limites, le respect et les valeurs fondamentales. L’école vient en complément pour renforcer ces acquis. Ensemble, nous devons inculquer aux enfants le sens du respect, de la discipline et de la responsabilité », a-t-il soutenu.

Face à une sollicitation du représentant des élèves et étudiants, Guy Christian Sourgou, d’organiser des incursions touristiques à leur profit, le ministre Dinagara a noté qu’un programme bien encadré est déjà à l’ordre du jour. Il s’agit, a-t-il dit, du mois culturel et civique, prévu du 15 juin au 15 juillet 2026, durant lequel des visites historiques seront organisées afin de permettre aux élèves de mieux connaître leur histoire et leur identité culturelle. Durant cette période, a précisé Jacques Sosthène Dingara, les élèves ne se limiteront pas aux apprentissages classiques, mais seront également formés à la citoyenneté, à la connaissance des traditions locales et le vivre-ensemble.

Dans la dynamique de renforcer de l’élan patriotique des jeunes, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a noté qu’une réforme est en cours afin de relancer les maisons des jeunes dans les différentes régions. « Ces maisons ont été créées sous la Révolution mais malheureusement elles n’existent plus. Nous allons les réhabiliter et apporter un contenu adapté à la vision actuelle », s’est engagé le porte-parole du gouvernement.

Nadège YAMEOGO