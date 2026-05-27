Tabaski 2026 : Les autres confessions religieuses aux côtés des musulmans à Bobo-Dioulasso

La communauté musulmane de Bobo-Dioulasso a célébré, le mercredi 27 mai 2026, l’Aïd el-Kébir. A la place Wara Wara de la ville de Sya, les autorités administratives régionales et les représentants des autres confessions religieuses sont venues soutenir les musulmans qui ont prié pour la paix et la sécurité au Burkina Faso.

Les fidèles musulmans de la ville de Bobo-Dioulasso ont convergé en grand nombre, le mercredi 27 mai 2026, à la place Wara Wara à Dioulassoba pour la prière d’Aïd el-Kébir. Le secrétaire général de la région du Guiriko, Souleymane Nakanabo, le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Kontogom, et les représentants des religions catholique, protestante et traditionnelle ont également effectué le déplacement pour soutenir les musulmans.

La prière a été présidée par le premier vice-président de la communauté musulmane, Ahmad Sanogo. A l’issue des deux rakats et le sacrifice du mouton, l’imam Ahmad Sanogo a formulé des vœux de paix et de sécurité pour le Burkina Faso. « Nous avons prié évidemment pour le retour total de la paix au Burkina Faso. Que tout le sang des moutons que les gens vont verser puisse remplacer le sang humain. Que le bon Dieu nous ramène la paix, la solidarité et le développement », a laissé entendre l’imam. Réagissant au contexte actuel, Ahmad Sanogo a appelé les uns et les autres au calme.

« Nous demandons aux Burkinabè de se donner la main et de rester calmes au regard de la situation qui se déroule actuellement », a-t-il souhaité. Le secrétaire général du Guiriko a loué la présence des autres confessions religieuses à cette prière qui s’est déroulée, à l’entendre, sans problème, dans la cordialité et dans l’union. « Nous avons toutes les confessions religieuses qui sont venues accompagner leurs frères musul-mans. Pour nous, c’est déjà un signe de l’entente, de la cohésion et du bon vivre-ensemble, valeur que prônent la religion musulmane et l’ensemble des religions au Burkina Faso », a-t-il indiqué. Le secrétaire général a souhaité que l’année qui commence soit celle de la paix, de la prospérité et le retour de la stabilité au Burkina Faso.

Le chargé du dialogue interreligieux islamo chrétien, l’abbé Bakary Jean Prosper Sanou, du diocèse de Bobo-Dioulasso a également souhaité une bonne fête aux musulmans. « Nous portons un message de paix, de cohésion et souhaitons une bonne fête à tous nos frères musulmans. Que le seigneur consolide et raffermisse nos liens et que la paix et la fraternité qui nous unissent connaissent un lendemain meilleur », a souhaité l’abbé.

Adaman DRABO

Amadou OUEDRAOGO (Stagiaire)