SOTRACO : 9 machinistes et 3 étudiants aux arrêts

Neuf machinistes de la Société de transport en commun (SOTRACO) et trois étudiants ont été déférés à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB). C’est ce qui a été rapporté à Kantigui, mardi 16 juin 2026. Sur les chefs d’accusations de ces prévenus, il a été expliqué à Kantigui qu’ils sont poursuivis pour fraudes répétées au préjudice de la société. Les trois étudiants, eux, ont été arrêtés pour falsification de cartes (…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89